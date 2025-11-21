Dementer Bruce Willis erkennt Tochter Rumer nicht immer

Rumer Willis (37) hat ein emotionales Update zum Gesundheitszustand ihres Vaters Bruce Willis (70) geteilt. Der Schauspieler, der 2023 offiziell an frontotemporaler Demenz (FTD) erkrankt war, erkennt seine älteste Tochter nicht immer, wenn sie ihn besucht. Trotz seiner fortschreitenden Krankheit spüre Rumer dennoch seine Liebe und sehe hin und wieder einen "Funken" in ihm. "Ich bin so dankbar, dass ich ihn umarmen kann, egal ob er mich erkennt oder nicht, und dass er die Liebe fühlen kann, die ich ihm gebe", erzählte sie auf Instagram. Diese berührende Beziehung teilt Rumer auch mit ihrer Tochter Louetta, die sie bei den Besuchen mitbringt.

Bruce, der 2022 wegen seiner Diagnose aus der Schauspielerei zurücktreten musste, lebt mittlerweile in einem einstöckigen Haus mit einem 24/7-Pflegeteam, das ihn unterstützt. Seine Familie, darunter auch Ex-Frau Demi Moore (63) und seine jetzige Ehefrau Emma Heming (47) Willis, gibt regelmäßig Einblicke in seinen Gesundheitszustand. "Ihm geht es okay – für jemanden, der mit FTD lebt", erklärte Rumer auf die Frage eines Fans. Zugleich gab sie zu, dass sie es schwierig finde, ihre Gefühle in Worte zu fassen. Es sei schmerzhaft, ihren Vater in dieser Situation zu sehen, aber zugleich ein Geschenk, weiterhin Zeit mit ihm verbringen zu können, berichtet Daily Mail.

Bruce Willis, der insgesamt fünf Töchter aus zwei Ehen hat, wird von seiner Familie liebevoll umsorgt. Während seine jüngsten Töchter Mabel (13) und Evelyn (11) von Emma betreut werden, zeigte auch seine Tochter Tallulah in der Vergangenheit öffentlich ihre starke Verbindung zu ihrem Vater. Sie hatte kürzlich ein Bild geteilt, das sie eng umarmt mit Bruce zeigt und so für emotionale Reaktionen bei den Fans sorgte. Momente wie diese verdeutlichen, wie wichtig der Zusammenhalt innerhalb der Familie ist, um mit der Herausforderung der Krankheit umzugehen. Rumer beschreibt die Besuche bei ihrem Vater mit Louetta als "eine einzigartige Gelegenheit, die Liebe eines Großvaters zu spüren, auch wenn Worte manchmal fehlen".

Imago Bruce Willis bei der Gala des American Institute for Stuttering in New York im Jahr 2016

Getty Images Rumer Willis im Mai 2024

Getty Images Rumer Willis im September 2024