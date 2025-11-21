Zoe Kravitz & Hailey Bieber genießen gemeinsames Dinner

Hailey Bieber (28) und Zoë Kravitz wurden am Donnerstagabend bei einem gemeinsamen Abendessen im Sushi Park in West Hollywood gesichtet. Hailey, die gerade ihren 29. Geburtstag vorbereitet, trug einen stylischen braunen Trenchcoat über einem schwarzen Oberteil, dazu samtige Hosen und bequeme Ballerinas, wie bei Daily Mail zu sehen ist. Zoë ergänzte das elegante Bild mit einem Wildledermantel, einem leuchtend bunten Schal und einer Brille. Beide Freundinnen, die seit Jahren miteinander verbunden sind, verabschiedeten sich später herzlich umarmend am Valet-Parkservice des Restaurants. Das Dinner war nicht der einzige glamouröse Auftritt von Hailey in den letzten Tagen. Nur Stunden zuvor brachte sie ihre Fans auf Instagram mit einem Bikinifoto-Shooting ins Schwärmen, und auch der Name ihrer engen Freundin Kendall Jenner (30) tauchte in den Kommentaren auf.

Zuletzt zog Hailey außerdem mit einer umwerfenden Gucci-Robe bei einem GQ-Men-of-the-Year-Event in Los Angeles die Blicke auf sich, das sie co-moderierte. Thematisiert wurde bei vielen dieser Auftritte nicht nur ihr makelloser Stil, sondern auch ihre Rückkehr zum Modelleben nach der Geburt ihres Sohnes. Dennoch gibt sie zu, dass der Schritt, ihren Körper nach der Geburt ihres Sohnes neu zu akzeptieren und zu lieben, kein leichter war. "Du bist nicht mehr dieselbe Person wie früher. Du hast dich von Kopf bis Fuß verändert." Und weiter: "Ich muss jeden Tag mit mir selbst reden, so nach dem Motto: Hailey, du hast ein Baby bekommen. [...] Du hast einen Menschen ausgetragen. Du hast einen Menschen geboren. Das ist in Ordnung. Sei nachsichtig mit dir selbst. Gib dir Zeit."

Privat sind Hailey und Zoe (36) seit Jahren befreundet, was der warme Abschied vor dem Sushi Park einmal mehr zeigte. In GQ sprach Hailey zudem über ihr Familienleben mit Justin Bieber (31) und den Umgang mit der Öffentlichkeit: "Wir nehmen es Tag für Tag", sagte sie dem Magazin. "Wir fühlen uns beide sehr beschützend gegenüber unserem Sohn." Am Samstag feiert die Vielbeschäftigte nun offiziell ihren 29. Geburtstag. Im vergangenen Jahr setzte die Influencerin auf eine Martini-Party im Kreis enger Freunde, darunter Kendall Jenner und Lori Harvey. Ob es diesmal wieder eine Themenfeier wird, verriet Hailey nicht – klar ist nur, dass der enge Freundeskreis schon jetzt an ihrer Seite ist.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Hailey Bieber und Zoe Kravitz

Getty Images Zoë Kravitz, Schauspielerin

Instagram / haileybieber Hailey Bieber feiert den ersten Geburtstag ihres Sohns