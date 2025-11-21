Sarah Joelle Jahnel teilt Knutschfoto mit ihrem neuen Freund

Sarah Joelle Jahnel (36) hat mit einer frohen Botschaft auf Instagram für Aufmerksamkeit gesorgt: Die ehemalige Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin ist schwanger! Doch der Vater des Kindes ist nicht ihr Ex-Partner Ersin, mit dem sie einst in der Realityshow vor der Kamera stand. Stattdessen ist der neue Mann an ihrer Seite der werdende Papa. Ihren Freund lernte sie nach der Trennung von Ersin im Ausland kennen. Obwohl sie nichts über ihn preisgeben möchte, veröffentlichte sie jetzt ein Kussfoto mit dem Unbekannten, sein Gesicht jedoch zensierte sie.

Doch nicht nur Sarah Joelle scheint überglücklich mit ihrem neuen Glück zu sein, auch ihre Tochter aus einer vorherigen Beziehung kommt offenbar bestens mit dem neuen Partner ihrer Mutter zurecht. In einem weiteren Video, das die Sängerin ebenfalls in ihrer Instagram-Story zeigt, sieht man die Kleine gemeinsam mit ihm kuscheln. Damit macht Sarah unmissverständlich klar: Ihr Neuer gehört inzwischen zu ihrem Alltag – auch als Teil ihrer kleinen Familie. Ihren Followern gibt Sarah Joelle damit einen Blick in ihr neues Leben, ohne dabei die Anonymität ihres Partners preiszugeben.

Die Sängerin hat turbulente Jahre hinter sich. Nach der Trennung von Ersin verkündete sie, dass sie sich in einem neuen Lebensabschnitt befindet. Bereits in der Vergangenheit war Sarah Joelle mit ihrer direkten und offenen Art aufgefallen, die sie auch in ihrem Umgang mit privaten Themen zeigte. Mit ihrer Tochter aus einer früheren Beziehung sprach sie einst über die Herausforderungen als alleinerziehende Mutter. Jetzt scheint sich bei der ehemaligen Reality-TV-Darstellerin alles zum Positiven zu wandeln, und ihre Fans dürfen gespannt sein, wie es für die bald zweifache Mama weitergeht.

Imago Sarah Joelle Jahnel, 2023

Instagram / sarah_joelle_ Sarah-Joelle Jahnel und ihr Partner, November 2025

RTL Ersin und Sarah Joelle Jahnel, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025