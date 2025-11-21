Ohne Tape: Emma Fernlund präsentiert vorläufiges OP-Ergebnis

Emma Fernlund (24) hat ihren Followern jetzt das vorläufige Ergebnis ihrer Schönheits-OP gezeigt – und zwar erstmals ohne Nasenpflaster. In einem neuen TikTok-Video entfernt die Social-Media-Bekanntheit Schritt für Schritt die alten Tapes und wendet sich dann direkt an die Kamera. "Oh mein Gott", ruft sie hörbar erleichtert, bevor sie ihr Profil von allen Seiten zeigt und erklärt, was sich verändert hat und was davon noch heilen muss.

Emma erklärte bereits in anderen Videos, sie habe sich unter anderem sogenannte "fox eyes" machen und ihre Nase korrigieren lassen. "Meine Nasenflügel sind noch komplett dick. Ich habe mal den Filter für euch weggemacht, damit ihr die Nase auch wirklich sehen könnt", berichtet sie. Die Reality-Bekanntheit betont, dass die Schwellung noch nicht abgeklungen sei und das Ergebnis deshalb nur eine Zwischenstufe zeige. "Wie ihr seht, ist das eine supernatürliche und schöne Nase, die natürlich noch doll geschwollen ist", erklärt Emma. In den Kommentaren sammeln sich schnell Reaktionen. Viele feiern den Look mit Worten wie "Echt schön geworden" und "Hübsch geworden das Näschen". Andere äußern sich kritisch: "Vorher warst du hübscher...!" Der Clip zeigt deutlich, wie nah Unterstützung und Gegenwind in ihrem Feed beieinander liegen.

Bereits vor zwei Tagen hatte Emma in einer Instagram-Story auf die Kritik an ihrer Schönheitsoperation reagiert und dabei ein klares Statement gegen Bodyshaming gesetzt. Die Reality-TV-Bekanntheit wandte sich dabei direkt an ihre Kritiker. "Ihr wollt keine Natürlichkeit. Ihr wollt auch keine Unnatürlichkeit. Ihr wollt einfach nur auf Menschen rumhacken", stellte sie deutlich klar. Sie erzählte offen, wie belastend die ständigen Kommentare über ihr Aussehen für sie gewesen seien. Besonders hob sie den Rückhalt durch ihre TV-Kollegin Lisha Savage (39) hervor, die sich öffentlich für sie stark gemacht hatte.

TikTok / emmashealth Emma Fernlund, November 2025

TikTok / emmashealth Emma Fernlund, November 2025

Imago Emma Fernlund in Berlin, 28.08.2025