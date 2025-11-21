Cardi Bs Nabelschnur-Goldstück spaltet Meinungen ihrer Fans

Cardi B sorgt mit einem besonders auffälligen Andenken für Gesprächsstoff: Kurz nach der Geburt ihres Sohnes am 4. November beauftragte die Rapperin das Unternehmen Mommy Made Encapsulation, ihre Nabelschnur in goldüberzogenem Schmuck zu verewigen. Den Prozess zeigt sie nun stolz in einem Video auf Instagram. Gefertigt wurde das Stück von Juwelierin Juliane Corona, die den getrockneten Gewebeschlauch in eine Herzform brachte und veredelte. Preislich schlägt das Accessoire laut mit umgerechnet 850 Euro zu Buche. Im Netz stößt dieses skurrile Erinnerungsstück jedoch auf gespaltene Meinungen.

Im Video des Ateliers ist zu sehen, wie die blaugefärbte Nabelschnur in einen herzförmigen Draht eingefädelt, zurechtgeschnitten und flach gepresst wird, bevor das Stück dehydriert und in Goldchrom getaucht wird. Viele Fans reagieren entsetzt auf die Bilder. Einer kommentiert: "Ahh – nein! Das ist überhaupt nicht süß." Ein anderer schreibt: "Das sieht aus wie... eine Nabelschnur-Brezel." Ein dritter meint trocken: "Ich passe." Aber nicht alle lehnen den Wunsch der Sängerin, ihre Nabelschnur aufzubewahren, ab. Ein Follower kommentiert: "Ich habe die Plazenta meiner kleinen Tochter 2023 von Mommy Made einkapseln lassen – das Beste, was ich je getan habe."

Privat erholt sich Cardi aktuell von der Geburt ihres vierten Sprösslings. Nach ihrer Tochter Kulture Kiari (7), ihrem Sohn Wave Set (4) und ihrem Baby Blossom ist das Neugeborene das erste Kind, das sie nicht mit ihrem Noch-Ehemann Offset (33) zeugte. Stattdessen ist NFL-Star Stefon Diggs der stolze Papa, wie Cardi in ihrem ersten Social-Media-Post nach der Geburt mehr als deutlich machte. Dennoch sorgt ihr Ex Offset für Drama – er deutete kürzlich an, er sei in Wahrheit der leibliche Vater des Neugeborenen, und nicht Stefon. Als Cardi sich gegen die Anschuldigungen des Rappers zur Wehr setzte, löschte er kurzerhand seinen Instagram-Account.

Anzeige Anzeige

Getty Images Cardi B, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / iamcardib Cardi B mit ihrem neugeborenen Sohn

Anzeige Anzeige

Getty Images Stefon Diggs und Cardi B, Mai 2025