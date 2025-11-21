Edda Pilz' Vorwurf: Ging Micha mit Sandra Sicora fremd?

Edda Pilz (24) erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Partner Michael Klotz (27). Über ihren Instagram-Kanal "Gossip Girls" spricht die Reality-TV-Darstellerin von einem angeblichen Betrug während ihrer Beziehung. Michael soll ihr zufolge im Sommer auf Mallorca eine Affäre mit einer Sandra Sicora (33) gehabt haben. In der Szene wird jedoch seit Wochen bereits Sandra Sicora erwähnt. Edda erzählt unter anderem, dass ihr damaliger Freund bei Konfrontation zunächst alles abgestritten habe. Doch angeblich habe Michael bereits parallel einen Plan geschmiedet, um die Wahrheit zu verschleiern – so habe er sich mit Sandras Management abgesprochen, damit alle eine einheitliche Geschichte parat haben.

Laut Edda sei Michael mit Sandra sogar bei der Sendung Ex on the Beach zu sehen, was für sie ein weiterer Beweis für die Affäre sei. Besonders verletzt habe sie ein Vorfall während ihrer gemeinsamen Zeit: "Die Realität ist: Er hat sie wohl im Bierkönig flachgelegt und mich am nächsten Morgen vom Flughafen abgeholt, als wäre nichts gewesen", erzählt sie. Trotz dieser Anschuldigungen hat Michael bislang keine öffentliche Stellungnahme dazu abgegeben. Edda hingegen macht deutlich: Für sie führte dieser Vertrauensbruch letztendlich zur Trennung.

Bereits seit Wochen wurde über eine mögliche Verbindung zwischen Michael und Sandra spekuliert. In der Vergangenheit deutete Edda auf Social Media mit sarkastischen Kommentaren mehrfach an, dass es zwischen den beiden zu mehr als nur einem harmlosen Flirt gekommen sei. Sandra, die vor allem durch ihre Auftritte in Reality-Formaten bekannt ist, hat sich bisher ebenfalls nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die gesamte Konstellation sorgt jedoch bei Fans und Zuschauern der Reality-Stars weiter für reichlich Diskussionsstoff.

Collage: Imago, Instagram / edda.elisa Collage: Sandra Sicora und Edda Pilz

RTL Micha Klotz und Edda Pilz im "Sommerhaus der Stars" 2025

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Realitystar