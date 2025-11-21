Plötzlich Moderator bei "Punkt 7": Knossi hält alle auf Trab

Freitagfrüh war Moderator und Social-Media-Star Knossi (39) unerwartet im Studio von RTL zu sehen. Während des RTL-Spendenmarathons überraschte er das Team der Morgensendung "Punkt 7" mit einem kurzen, improvisierten Auftritt. Die Szene wurde auch in einer Instagram-Story festgehalten: Knossi wirkte verschlafen, griff aber dennoch lässig zum Mikrofon: "Guten Morgen am Freitag und willkommen zu Punkt 7. Das sind unsere Themen in den nächsten Minuten, ich bin hier falsch", moderierte der Entertainer selbstbewusst den Auftakt zur Show. "Schön, dass du da bist", hieß es von Moderatorin Angela Finger-Erben (45), die seinen spontanen Abstecher sichtlich amüsiert mit Gelächter aufnahm.

Knossi hat sich im Rahmen des diesjährigen RTL-Spendenmarathons engagiert, einer Charity-Aktion, die traditionell Gelder für wohltätige Zwecke sammelt. Obwohl sein Auftritt bei "Punkt 7" von kurzer Dauer war, stärkte er so die Verbindung zwischen den eigentlichen Programmpunkten und der Charity-Veranstaltung. Es war nicht nur ein humorvoller Moment am frühen Morgen, sondern auch eine gelungene Möglichkeit, Aufmerksamkeit auf den Marathon und seine Ziele zu lenken. Knossi zeigte sich bei der späteren Veranstaltung gewohnt energiegeladen und gut gelaunt.

Abseits seiner Fernseheinsätze hat sich Knossi, der bald in einer neuen Show an der Seite von Kai Pflaume zu sehen sein wird, mit seiner sympathischen Art eine riesige Fangemeinde aufgebaut, sowohl als Moderator als auch durch seine Präsenz in sozialen Medien. Sein Talent, Menschen zu unterhalten, hat ihm vielfältige Möglichkeiten in der Fernsehwelt eröffnet, darunter auch Reality-TV-Formate. Für spontane Aktionen wie diese ist er zudem bekannt – immer mit einem Augenzwinkern und bereit, andere zum Lachen zu bringen. Es sind genau diese Momente, die ihn bei seinen Fans so beliebt machen.

Getty Images Knossi bei Let's Dance, 2023

Getty Images Angela Finger-Erben, TV-Star

Instagram / knossi Knossi, Mai 2025