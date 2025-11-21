"Extrem schwere Zeit": Aleks Petrovic erklärt Abwesenheit

Aleksandar Petrovic (34) meldet sich nach Tagen der Funkstille bei seinen Followern zurück – und schlägt ernste Töne an. Der Reality-TV-Star sorgt derzeit wegen seines Auftretens in der Sendung Temptation Island V.I.P. für heftige Diskussionen. Viele Nutzer werfen dem Sportliebhaber Sexismus und übergriffiges Verhalten vor. Während Spekulationen die Runde machten, er sei womöglich mit Vanessa Nwattu (25) für Prominent getrennt vor der Kamera gewesen, blieb es auf seinem Instagram-Profil ungewohnt still. Jetzt erklärt Aleks in seiner Story, warum: Seine Familie durchlebe "eine extrem schwere Zeit" aufgrund eines Notfalls. Er sei deshalb kaum online, konzentriere sich auf seine Liebsten und "bete jeden Tag".

Die Dreharbeiten zu dem Reality-Format, über das zuletzt so viel gemunkelt wurde, sind inzwischen laut Gerüchten abgeschlossen – eine offizielle Bestätigung dazu gibt es von Aleks jedoch nicht. Stattdessen richtet er den Blick auf sein privates Umfeld. "Leider durchlebt meine Familie aktuell eine extrem schwere Zeit aufgrund eines Notfalls... Daher bin ich aktuell nicht oft am Handy. Ich gebe meiner Familie viel Kraft in dieser schweren Zeit und bete jeden Tag", schreibt er in der Story. Parallel ebbt die Kritik an seinem TV-Verhalten nicht ab: In Kommentarspalten und Story-Reaktionen wird weiterhin scharf diskutiert. Dass es auf seinen Kanälen ruhiger ist, führt Aleks nun ausdrücklich auf den familiären Ausnahmezustand zurück, Details nennt er nicht.

Schon vor einer Woche hatte Aleks in seiner Social-Media-Story versucht, Stellung zu den Vorwürfen rund um sein Verhalten bei "Temptation Island V.I.P." zu beziehen. "Ich habe Dinge gesagt und getan, die verletzend und respektlos waren. Ich möchte mich ausdrücklich für die von meiner Seite getätigten Aussagen, beziehungsweise für das an den Tag gelegte Verhalten entschuldigen", erklärte der Reality-TV-Star. Aleks zeigte sich einsichtig und gab offen zu: "Ich war in gewissen Situationen mega unreflektiert, verletzend und habe aus der Emotion und Enttäuschung heraus gehandelt."

Anzeige Anzeige

Instagram / aleks_petrovic1 Aleks Petrovic, Realitystar

Anzeige Anzeige

IMAGO / STAR-MEDIA Aleks Petrovic, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / aleks_petrovic1 Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu im November 2023