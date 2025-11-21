Alex Rodriguez über Abwesenheit als Vater nach Scheidung

Alex Rodriguez (50) spricht in seiner neuen HBO-Dokumentation "Alex vs ARod" offen über die schwierige Zeit nach seiner Scheidung im Jahr 2008. Seine Ex-Frau Cynthia Scurtis (52) erhebt dabei den Vorwurf, dass der ehemalige Baseball-Star unmittelbar nach der Trennung kaum als Vater präsent war. "Er war unglaublich, wenn er da war, aber diese Momente waren einfach zu selten", so Cynthia. Sie unternahm zahlreiche Reisen mit den Töchtern Natasha und Ella, damit diese ihren Vater sehen konnten – eine logistische Herausforderung, da die Mädchen zu der Zeit noch sehr jung waren. Cynthia hatte sich nach sechs Jahren Ehe von Alex getrennt und begründete die Scheidung unter anderem mit Vorwürfen der Untreue.

In der Serie beleuchtet Alex auch die fehlende Vaterfigur in seinem eigenen Leben, die er als prägend für seine Fehler bezeichnet. Sein Vater Victor hatte die Familie verlassen, als Alex gerade einmal neun Jahre alt war. Diese Erfahrung habe ihn beeinflusst – sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht. So sagt Alex, dass er ohne diese Umstände womöglich nicht die gleiche sportliche Leistung erzielt hätte, aber dass ihm ein präsenter Vater bei manchen Fehlentscheidungen geholfen hätte. In der Doku zeigt sich Alex reumütig und spricht von einer "großen Diskrepanz" zwischen seiner Reife auf dem Spielfeld und dem, was ihm abseits davon gefehlt habe.

Mittlerweile ist Alex verstärkt in das Leben seiner beiden Töchter eingebunden und betont in Interviews regelmäßig deren Bedeutung für ihn. Auch über Ex-Frau Cynthia äußerte er sich in der Vergangenheit anerkennend und lobte sie als hingebungsvolle Mutter. Dass er sich heute stärker in die Familie einbringt und den Kontakt zu seinen Töchtern pflegt, wirkt wie ein bewusster Schritt für ein harmonischeres Familienleben. Beide Töchter haben zudem einen festen Platz in seiner neuen Dokumentationsreihe, die nicht nur seine Karriere, sondern auch seine persönliche Entwicklung beleuchtet.

IMAGO / ZUMA Press Wire Alex Rodriguez, ehemaliger Baseballspieler

Getty Images Alex Rodriguez mit seiner Ex Cynthia Scurtis im Dezember 2007 in Las Vegas

Instagram / arod Natsha Rodriguez, Cynthia Scurtis und Ella Rodriguez, Mai 2023