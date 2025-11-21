Machen Joseph Quinn & Grace ihre Beziehung damit offiziell?

Joseph Quinn (31) zeigt sich verliebt in London! Der Stranger Things-Star wurde am Freitagabend im Club The Cause in East London an der Seite der australischen Sängerin Grace Stephenson gesichtet – die beiden machten keinen Hehl aus ihren Gefühlen. Während Grace mit ihrer Band Confidence Man auftrat, feuerte Joseph sie lautstark an, suchte immer wieder ihre Nähe und hielt ihre Hand. Augenzeugen erzählen, dass es auf und neben der Bühne zu Küssen kam und die zwei kaum voneinander lassen konnten, wie Daily Mail berichtet. Die zärtlichen Szenen spielten sich vor Hunderten Gästen ab, die Paareinlage war unübersehbar.

"Joseph konnte die Hände nicht von Grace lassen", zitiert The Sun einen Besucher. Demnach habe er sie ständig berührt, ihren Arm geküsst und stolz beim Gig mitgefiebert. Eine von der Zeitung veröffentlichte Aufnahme soll die beiden Hand in Hand zeigen. Zuvor war Joseph nach dem Liebes-Aus mit Doja Cat (30) im Frühjahr auf der Promi-Dating-App Raya gesichtet worden. Mit Grace wirkt das nun ernst. "Sie sahen sehr glücklich aus", verrät der Insider weiter. Kommentare der Vertreter der beiden stehen bislang aus.

Bereits vor wenigen Monaten hatte Joseph für Schlagzeilen gesorgt, als er mit dem Model Amelia Zerbe im Szenehotel Chateau Marmont in Los Angeles abgelichtet wurde. Damals berichtete The Sun, dass die beiden sich eher zurückhaltend zeigten und das Lokal getrennt verließen. Laut Augenzeugen wollte der Schauspieler offenbar keine Gerüchte aufkommen lassen: Er stieg zuerst alleine ins Auto, bevor Amelia wenig später folgte. Zu diesem Zeitpunkt war die Trennung von Doja Cat noch frisch, sodass eine neue Romanze von vielen Beobachtern als überraschend galt.

IMAGO / AAP Joseph Quinn, Schauspieler

IMAGO / Avalon.red Grace Stephenson, Musikerin

Getty Images Amelia Grace Zerbe, Model