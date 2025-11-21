Familie besorgt: Britney reagiert nicht auf Kontaktversuche

Die Familie von Britney Spears (43) ist in großer Sorge um die Popsängerin. Nachdem die 43-Jährige diese Woche mit einem für viele Fans ungewohnt veränderten Aussehen vor einer Weinbar in Los Angeles gesehen wurde, ist sie nun nicht mehr erreichbar. Laut einem Insider ignoriert Britney sämtliche Versuche ihrer Angehörigen, Kontakt zu ihr aufzunehmen. "Es ist sehr frustrierend, wir wollen uns nur vergewissern, dass es ihr gut geht", erklärte ein Vertrauter gegenüber der Daily Mail.

Auf Instagram zeigte sich Britney zuletzt beim Posieren vor dem Spiegel und kommentierte scherzhaft: "Ich hätte schwören können, bevor ich ging, hatte ich keine sechs Doppelkinns." Damit reagierte sie auf Pressefotos, die von ihrem Aufenthalt in der Weinbar im Umlauf waren. Ihr Umfeld ist trotzdem wenig beruhigt. Angehörige versuchen vergeblich, die 43-Jährige zu erreichen – per Telefon, SMS und Direktnachrichten. "Sie antwortet nicht auf SMS, nimmt keine Anrufe an und liest nicht einmal DMs", sagte ein Familieninsider der Daily Mail. Die Sorge: Man wisse nicht, wie es ihr gehe und ob sie sich ausreichend um sich selbst kümmere. "Es gibt gerade viele Warnsignale, ihr Verhalten ist beunruhigend und wir wissen nicht wirklich, was wir als Nächstes tun sollen", erklärte ein weiterer Insider.

Zuletzt reagierte Britneys Umfeld mit Sorge auf ein Instagram-Video, das Britney tanzend in ihrem Wohnzimmer zeigte. Britneys Zuhause erschien darin unaufgeräumt und schmutzig, was ihre Nächsten vermuten ließ, dass die Sängerin Schwierigkeiten bei der Bewältigung des Alltags habe. Auch Britneys jüngster Besuch der Weinbar in Westlake Village erregte Aufsehen, da sie beim Verlassen der Location mit ihrem Wagen auf die falsche Fahrbahn geriet, nachdem sie mit einem gefüllten Champagnerglas in der Hand gesehen wurde.

Anzeige Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears in einem Insta-Reel im Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sohn Jayden

Anzeige Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Popstar