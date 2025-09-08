Für Anita Latifi war die Geburt "das Heftigste der Welt"

Anita Latifi (29) hat erst kürzlich süße Neuigkeiten verkündet: Die Sängerin ist zum ersten Mal Mutter geworden! Nur einen Tag nach der Geburt ihres Sohnes meldete sie sich sichtlich erschöpft, aber voller Emotionen in ihrer Instagram-Story zu Wort. Dort teilte sie einen ehrlichen Einblick in die körperlichen Strapazen der Geburt. "Eine normale natürliche Geburt ohne PDA, ohne Schmerzmittel ist das Heftigste der Welt", räumt sie gegenüber ihren Followern ein. Ihr Respekt gilt allen Müttern, die diese Erfahrung bereits durchmachten.

Nach der Entbindung ihres Babys muss Anita erst mal wieder zu Kräften kommen. "Ich bin K.O. – ein Tag nach der Geburt. Das ist die Realität", schilderte die Reality-TV-Darstellerin ihren Fans. In einer weiteren Story teilte die frisch gebackene Mama schließlich einen Schnappschuss ihres schlafenden Sohnes, zu dem sie schwärmte: "Aber für so einen Segen hält man jeden Schmerz aus." Den Namen ihres Kindes behält die DSDS-Bekanntheit bislang aber noch für sich.

Mit diesem besonderen Abschnitt in ihrem Leben beginnt Anita eine neue Reise. Gemeinsam mit ihrem Mann Fabrice und ihrem Sohnemann bildet sie nun eine glückliche kleine Familie. Mitte des Jahres war die 29-Jährige noch bei Kampf der Realitystars zu sehen. Die Dreharbeiten musste sie aber wegen besonderer Umstände verlassen – während der Show war sie bereits schwanger. "Der Arzt hat Anita mitgeteilt, dass sie sich in froher Erwartung befindet", erklärte der Kommentator der Realityshow damals.

Instagram / anitalatifi Anita Latifi, "Kampf der Realitystar"-Kandidatin

Instagram / anitalatifi Anita Latifi, ihr Partner und ihr Sohn im September 2025

Instagram / anitalatifi Anita Latifi, Juni 2025