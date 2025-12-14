So hart war das "Saturday Night Live"-Aus für Adam Sandler

Adam Sandler (59) hat offenbart, wie sehr ihn sein Abschied von Saturday Night Live mitgenommen hat. Bei einer Veranstaltung von Vanity Fair erzählte der Comedian laut Deadline von seinem Ausstieg aus jener Show, die ihn einst weltbekannt machte. "Als ich die Show verlassen habe, konnte ich sie mir ein Jahr lang nicht anschauen", berichtete Adam. Die Erkenntnis, dass die Show ohne ihn weiterlief, traf ihn wie ein Stich: "Du denkst: Oh, die brauchten mich gar nicht, Mann. Es bricht dir ein bisschen das Herz", schilderte er. Der Moment der Ehrlichkeit rührte das Publikum – und weckte Erinnerungen an eine Ära, die Adam von 1990 bis 1995 mitprägte.

Im Talk blickte Adam auch auf die Regeln hinter den Kulissen zurück – allen voran auf Lorne Michaels (81) strenge Haltung zum sogenannten "Breaking", also das sichtbare Lachen im Sketch. "Oh, damals mochte er das nicht, ja", sagte Adam über Lorne. Die erste Besetzung um Dan Aykroyd (73), John Belushi (†33), Jane Curtin und Gilda Radnor habe Lachen on air strikt gemieden. "Und jetzt lachen alle die ganze Zeit", zieht Adam den Vergleich zur heutigen Show. Trotzdem habe "Saturday Night Live" seinen Kern behalten, wie der Entertainer berichtet. Was in all den Jahren unverändert geblieben zu sein scheint, ist das starke Band zwischen ihm und seinen Kollegen. "Es ist wie in einem Team. Ihr habt diese seltsame kleine Verbindung für den Rest eures Lebens, das ist cool", erklärte Adam. Er kehrte 2019 als Gastgeber zurück und wurde dafür für einen Emmy nominiert.

Abseits der Studiolichter prägt Adam seit jeher ein starkes Gruppengefühl. Nicht nur am Set versuchte Chris (60) Farley ihn ständig zum Lachen zu bringen – die Verbundenheit mit Freunden aus der "Saturday Night Live"-Zeit wie Chris Rock, David Spade (61) und Rob Schneider (62) trägt er bis heute sichtbar weiter. Adam spricht gern darüber, wie sehr ihn die Bühne geformt hat: In jungen Jahren nahm er erste Stand-up-Auftritte auf sich, auch wenn nicht jeder Versuch glückte und ihm frühe Abende ohne Lacher im Gedächtnis geblieben sind. Privat hält der Schauspieler viel aus dem Rampenlicht heraus, ist Familienvater zweier Kinder und sucht die Balance zwischen Tourneen, Drehs und Zuhause. Seine Fans schätzen an ihm vor allem seinen bodenständigen Humor und seine Offenheit, auch über die holprigen Zeiten in seinem Leben zu sprechen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Adam Sandler, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Adam Sandler, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Adam Sandler, Schauspieler