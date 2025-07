Urteil im Betrugsfall: Anita Latifi wurde freigesprochen

Anita Latifi (29) hat allen Grund zur Freude: Die ehemalige Teilnehmerin von DSDS wurde heute von den Vorwürfen des Betrugs freigesprochen. Auch ihr Ehemann, gegen den ebenfalls Vorwürfe erhoben worden waren, kam ohne Strafe davon. "Nach all den Monaten der Belastung hat das Gericht heute entschieden: Wir sind freigesprochen worden", freut sich die werdende Mama auf Instagram. Laut Anita sei damit bewiesen, dass sie und ihr Mann selbst Opfer eines Betrugs geworden seien. Ihre Erleichterung bringt die TV-Bekanntheit mit einem ausgelassenen Tanz in ihrer Story zum Ausdruck: "Freispruch, Leute. Freie Anita, yeah!"

In ihrer Botschaft richtet Anita auch Worte der Dankbarkeit an Menschen, die sie während dieser schwierigen Zeit unterstützt haben. Gleichzeitig spricht sie diejenigen an, die ihr das Schicksal weniger wohlwollend gegönnt hatten. "An die, die nichts Besseres zu tun hatten, als zu urteilen, zu hetzen oder zu hoffen, dass ich falle: Sorry, ihr müsst euch wohl ein neues Opfer suchen. Gerechtigkeit hat heute gesprochen", schreibt sie entschlossen. Für Anita und ihren Mann endet damit eine strapaziöse Zeit, in der sie sich nicht nur vor Gericht verteidigen mussten, sondern sich auch mit Anfeindungen in den sozialen Medien konfrontiert sahen.

Im Mai dieses Jahres hatte Bild berichtet, dass Anita und ihr Mann sich wegen angeblichen Betrugs vor Gericht verantworten sollten. Auslöser war eine Reise nach Kreta, die das Paar laut Tatvorwurf nicht aus eigener Tasche, sondern von einem fremden Konto bezahlt haben soll. Damals wiesen die beiden die schweren Vorwürfe entschieden zurück und erklärten, Opfer eines "raffinierten, organisierten Vermittler-Betrugs" geworden zu sein. Der angebliche Reisevermittler habe demnach gestohlene Bankdaten für die Buchung verwendet.

Instagram / anitalatifi Anita Latifi, "Kampf der Realitystar"-Kandidatin

Instagram / anitalatifi Anita Latifi im Juli 2025

