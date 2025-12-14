Ungewöhnlicher Name: Debby Ryan und Josh Duns Baby ist da

Debby Ryan (32) und Josh Dun (37) erhalten schon vor Weihnachten ein ganz besonderes Geschenk. Die Schauspielerin und der Musiker sind nämlich Eltern geworden. Die frohe Nachricht verkünden sie bei Instagram. Und es gibt offenbar einiges zu erzählen: Debby brachte ihre kleine Tochter mit einer Wassergeburt zu Hause zur Welt. Zudem dürfte der ungewöhnliche Name des Mädchens einige Fans aufhorchen lassen: Die Kleine heißt Felix Winter. "Wir saßen unter dem Vollmond – dem kalten Supermond – und erinnerten uns an unser Leben als Zweierfamilie und sagten dem Kind, das ich in mir trug, dass wir bereit waren, zu dritt zu sein. Gegen Mittag wurde Felix unter Weihnachtslichtern geboren, während draußen vor unserem Schlafzimmerfenster Schnee lag, direkt in die Hände ihres Vaters", schreibt Debby poetisch.

Über die Geburt meint Debby, dass vor allem die Unterstützung ihres Partners unverzichtbar gewesen sei. "Joshua war ein unglaublicher Teamkollege, der es irgendwie geschafft hat, nicht in die Wanne gezogen zu werden und zu ertrinken, und der sich auf dieser Seite der Dinge so gut um seine Mädchen kümmert", beschreibt der einstige Disney-Star den besonderen Moment. Auch das Team um sie herum habe sie bestens bei der Geburt unterstützt. Nun wolle Debby die so kurze Zeit mit ihrem Baby erst einmal genießen, denn immerhin sind Kinder nur einmal so klein: "Ich weiß, dass ich bald wegschaue und wieder hinschaue und zurückblicken werde und sie immer größer sein wird, deshalb möchte ich meine Tage vorerst damit verbringen, unter den unbeweglichen acht Pfund von Felix Winter Dun gefangen zu sein."

Dass sie erstmals Eltern werden, verkündeten Debby und Josh erst im September – zu dem Zeitpunkt schien die 32-Jährige schon sehr weit in der Schwangerschaft zu sein, denn sie präsentierte einen runden Babybauch. Ende November folgte dann die große Babyparty, an der die beiden ihre Fans via Instagram teilhaben ließen. Unter dem Motto Dun & Dun + One" feierten die "Jessie"-Darstellerin und der Twenty-One-Pilots-Drummer die baldige Ankunft ihres Babys. Mit dabei war unter anderem Debbys "Jessie"-Co-Star Karan Brar (26) und Cole Sprouse (33), mit dem sie zusammen "Hotel Zack & Cody – an Bord" für den Disney Channel drehte.

Instagram / joshuadun Josh Dun und Debby Ryan mit ihrer Tochter

Instagram / debbyryan Debby Ryans Baby, Dezember 2025

Instagram / debbyryan Debby Ryan und Josh Dun, Dezember 2024