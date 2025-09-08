Sängerin Anita Latifi begrüßt stolz ihren Sohn auf der Welt

Anita Latifi (29) und ihr Partner dürfen sich über ihren allerersten Nachwuchs freuen! Die Sängerin und Reality-TV-Bekanntheit hat auf Instagram nach langem Warten die Geburt ihres Sohnes verkündet. "Wir drei haben es geschafft. Danke Allah für deine Kraft", schrieb Anita in ihrem emotionalen Post. Dazu teilte sie ein rührendes Bild ihrer kleinen Familie, auf dem ihr Partner liebevoll das Neugeborene im Arm hält.

Nach einer aufregenden Schwangerschaftszeit beginnt für Anita und ihren Partner nun ein völlig neues Kapitel, das mit vielerlei Glückwünschen von Fans, Freunden und Reality-TV-Kollegen eingeläutet wird. Unter den prominenten Gratulanten befinden sich unter anderem Christina Dimitriou (33), Rebecca Ries, Daniela Büchner (47) und Georgina Fleur (35). Auch Nina Anhan richtet liebe Worte an die kleine Familie: "Eine wunderbare Kennenlernzeit euch drei. Genießt es in vollen Zügen."

Die kommende Zeit wird sicher voller aufregender Herausforderungen und unvergesslicher Momente sein. Schon während der Schwangerschaft hatte die nun frischgebackene Mama ihre Freude und Vorfreude auf ihr Kind lebhaft auf Social Media geteilt. Bei einem Arztbesuch nahm sie ihre Follower hautnah mit. Unter ein Video, auf dem die Herzschläge ihres Sohnes zu hören waren, schrieb sie damals emotional: "Noch nie zuvor hat mich etwas so tief berührt wie die Herzschläge meines Sohnes – ein Moment voller Liebe, Wunder und unendlichem Glück."

Instagram / anitalatifi Anita Latifi, ihr Partner und ihr Sohn im September 2025

Instagram / anitalatifi Anita Latifis Partner und ihr gemeinsamer Sohn, September 2025

Instagram / anitalatifi Anita Latifi im Juli 2025