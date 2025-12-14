Lady Gaga unterbricht ihr Konzert nach Unfall eines Tänzers

Lady Gaga (39) musste ihr Konzert in Sydney im Accor Stadium kurzzeitig unterbrechen, nachdem ihr Tänzer Michael Dameski während der Show von der Bühne stürzte. Durch den heftigen Regen war der Boden der Bühne rutschig geworden, was Michael während einer Darbietung zum Verhängnis wurde. Die Sängerin reagierte laut Standard aber sofort, hielt die Musik an und eilte zu ihrem Teammitglied, während die Crew dem Verletzten zur Hilfe kam. Glücklicherweise stellte sich heraus, dass Michael keine ernsthaften Verletzungen davontrug.

Nach dem Vorfall entschieden sich Lady Gaga und ihr Team, die nassen und glatten Bedingungen auf der Bühne anzugehen. Sie zogen sich hinter die Kulissen zurück, um rutschfestes Schuhwerk für die verbleibenden Performances zu wählen. Trotz des Zwischenfalls lobten die Fans ihre Professionalität und Fürsorge. In den sozialen Medien schrieben viele bewundernde Kommentare über Lady Gagas Umgang mit der Situation. Nach der Pause kehrte sie mit einer beeindruckenden Performance zurück und führte Hits wie "Rain On Me" sowie Songs ihres neuen Albums Mayhem fort.

Die beliebte Sängerin hat schon in der Vergangenheit mit besonderen Erlebnissen bei ihren Konzerten Aufmerksamkeit erregt. Im Mai erst hatten brasilianische Ermittler eine Bombendrohung bei Lady Gagas Auftritt am Strand von Copacabana vereitelt. Wie bei dem Vorfall in Sydney wurde deutlich, wie achtsam und umsichtig die Sängerin mit schwierigen Situationen umgeht. Die Künstlerin ist für ihren respektvollen und herzlichen Umgang mit Fans und Mitwirkenden bekannt und wird in der Musikwelt nicht nur wegen ihrer Hits, sondern auch wegen ihrer Nahbarkeit und Menschlichkeit geschätzt.

Getty Images Popstar Lady Gaga im Mai 2025 in Rio de Janeiro

IMAGO / UPI Photo Lady Gaga bei den MTV VMAs, September 2025

