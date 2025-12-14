Bei Königin Camilla und Kate soll es wegen Harry kriseln

Zwischen Prinzessin Kate (43) und Königin Camilla (78) soll es zu Spannungen gekommen sein, wie OK! berichtet. Der Grund dafür sind offenbar Kates Bemühungen, Frieden zwischen Prinz Harry (41) und dessen Vater König Charles III. (77) zu stiften. Insidern zufolge hatte sie hinter den Kulissen ein Treffen zwischen den beiden arrangiert, das im September bei einer privaten Teestunde im Clarence House stattfand. Camilla sei bei diesem Treffen nicht anwesend gewesen und mache ihrem Unmut über Kates Engagement Luft. Hintergrund der Differenzen soll auch ein gewisser Neid auf Kates Erscheinung sein. Beobachtet wurde dies beim Staatsbankett in den USA, bei dem Kate mit ihrer Eleganz und ihrem Charme geglänzt habe, während Camilla sich unwohl gefühlt haben soll.

Camillas Verärgerung über Kates Vorgehen ist laut OK! vielschichtig. Neben der Eifersucht auf Kates Stil und Auftritt stört sie sich vor allem daran, dass Kate weiterhin für eine Versöhnung mit Harry plädiere, obwohl dieser die Familie öffentlich hart kritisierte. In seiner Autobiografie "Reserve" hatte Harry Camilla sogar als "böse Stiefmutter" bezeichnet und ihr vorgeworfen, Informationen über die Royals an die Presse durchgegeben zu haben. Für Camilla sei der Punkt erreicht, an dem die Diskussionen über eine Wiedereingliederung von Harry in die Familie beendet sein sollten. Kate hingegen halte es für wichtig, die Verbindung zu Harry aufrechtzuerhalten, wie ein Insider berichtete. Seit dem heimlichen Treffen sollen Harry und Charles zumindest wieder in stiller Korrespondenz stehen.

Die Spannungen zwischen Kate und Camilla verdeutlichen die komplizierte Dynamik innerhalb der britischen Königsfamilie. Kate, bekannt für ihre vermittelnde Art, gilt als jemand, der auf den Erhalt familiärer Bindungen Wert legt. Ihr Engagement für eine Versöhnung mit Harry könnte allerdings weitere Konflikte hervorrufen, da Camilla und andere Royals skeptisch bleiben. Unterdessen scheint Harrys kürzlich veröffentlichter Essay über britische Identität auf eine gewisse Sehnsucht nach seiner Heimat hinzudeuten. Er schrieb darin über seine tiefe Verbundenheit mit Großbritannien, trotz seines neuen Lebens in den USA. Kates Bemühungen werden von einigen Beobachtern skeptisch bewertet, doch sie unterstreichen ihre Rolle als Brückenbauerin innerhalb der Familie.

Getty Images Königin Camilla und Prinzessin Kate bei der Gedenkzeremonie zum Remembrance Sunday in London, 9. November 2025

Getty Images Königin Camilla und Prinzessin Kate bei der Remembrance-Sunday-Zeremonie am Cenotaph in London, 9. November 2025

ActionPress / George Rogers Prinzessin Kate und Prinz Harry, 2019