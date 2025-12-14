Er hat die zehnte Staffel "Ninja Warrior Germany" gewonnen

Philipp Göthert hat im Jubiläumsfinale von Ninja Warrior Germany in Köln abgeräumt – und doch sein großes Ziel verpasst. Der Athlet krönte sich zum "Last Man Standing" 2025, scheiterte aber am Mount Midoriyama und verfehlte damit den 300.000-Euro-Jackpot. Auf dem Weg dorthin lieferte er einen konzentrierten, schnellen Lauf, den Kommentator Frank Buschmann (61) mit den Worten einordnete: "Der Rhythmus ist gut, der Rhythmus ist sehr gut". Am Ende blieb der Trostpreis – Moderatorin Laura Wontorra (36) verkündete bei RTL: "25.000 € für Philipp". Neben Philipp standen unter anderem René Casselly und der 16-jährige Newcomer Jonas Moritz im Fokus.

Zuvor hatte die "unsichtbare Leiter" in Stage 2 für kollektives Zittern gesorgt: Mehrere starke Finalisten scheiterten ausgerechnet an diesem Hindernis, während Jonas, der Debütant, den Lauf souverän durchzog und den Buzzer drückte. Philipp hielt dem Druck stand, biss sich durch die Hürden und setzte in Stage 3 noch einen drauf: Er meisterte alle sieben Hindernisse, wurde damit vorzeitig "Last Man Standing" und stand erneut oben vor dem Seil zur ganz großen Chance. Am Mount Midoriyama aber rutschte er nach einem kräftezehrenden Aufstieg ab.

Abseits der sportlichen Dramatik stand das Jubiläumsfinale im Zeichen des Abschieds. Frank Buschmann, der die letzten zehn Jahre mit unverkennbarem Enthusiasmus die Show begleitet hatte, verabschiedete sich als Kommentator. Sein Co-Moderator Jan Köppen (42) zeigte sich sichtlich gerührt und kämpfte während seiner Abschiedsrede mit den Tränen. Trotz der emotionalen Momente blickten die Teilnehmer und Zuschauer auf eine aufregende Staffel zurück, die mit Philipp Göthert einen neuen "Last Man Standing" hervorbrachte.

RTL / Willi Weber Jan Köppen, Laura Wontorra, Frank Buschmann und der Sieger Philipp Göthert

RTL / Willi Weber Philipp Göthert bei "Ninja Warrior Germany"

RTL / Willi Weber Jan Köppen, Laura Wontorra und Frank Buschmann bei "Ninja Warrior Germany"

