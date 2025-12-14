"In aller Freundschaft"-Cast verabschiedet Rolf Becker (†90)

Die Fernsehlandschaft trauert um Rolf Becker (†90). Der beliebte Schauspieler, der seit 2006 als Otto Stein in der Erfolgsserie In aller Freundschaft zu sehen war, ist wenige Monate nach seinem 90. Geburtstag verstorben. In einem Hospiz schloss er nun für immer die Augen. In mehr als 550 Folgen hat er die Zuschauer der ARD-Serie mit seinem charmanten Spiel und seiner warmherzigen Art begeistert. Auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Serie verabschiedete sich das Team mit emotionalen Worten: "Wir verneigen uns vor einem großartigen Schauspieler und einem einzigartigen Menschen, der sich nie in seinem Leben hat verbiegen lassen."

Auch privat drücken Kolleginnen und Kollegen ihre Trauer aus. Alexa Maria Surholt (57) würdigt ihn ebenfalls auf Instagram. "Lieber Rolf, ruhe in Frieden", schreibt sie. Und weiter: "Du warst und bleibst ein großer Mensch, der jeden mit Interesse und (wenn nötig) mit Fürsorge bedachte." Ihr bewegender Nachruf findet viel Zuspruch: So hinterlässt Schauspielerin Annett Renneberg (47) unter dem Beitrag mehrere gebrochene Herzen. Sie spielt seit 2017 die Ärztin Maria Weber.

Rolf Beckers Leidenschaft für die Schauspielerei war ein zentraler Punkt in seinem Leben und hat sich auch auf die nächste Generation übertragen. Zwei seiner Kinder, Ben (60) und Meret Becker (56), sind selbst erfolgreiche Schauspieler. Während Ben durch Kinofilme wie "Schlafes Bruder" bekannt wurde, prägte Meret unter anderem den Berliner Tatort als Kommissarin von 2015 bis 2022 oder gab in Filmen wie "Kokowääh" und "Feuchtgebiete" ihr Talent zum Besten. Zum Ableben ihres Vaters haben sie sich bisher noch nicht öffentlich geäußert.

MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke Rolf Becker, "In aller Freundschaft"-Darsteller

MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke "In aller Freundschaft", Februar 2025

Imago Rolf Becker, März 2023