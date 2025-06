Glücklich: Anita Latifi ist im siebten Schwangerschaftsmonat

Anita Latifi (29) ist aktuell in freudiger Erwartung ihres ersten Nachwuchses. Mittlerweile ist die Geburt des Babys auch gar nicht mehr allzu weit entfernt, denn wie die Reality-TV-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story verrät, hat sie mittlerweile den siebten Schwangerschaftsmonat erreicht. Neben einem glücklichen Video teilt sie ein Foto ihrer wachsenden Bauchmitte mit ihren Followern und schreibt: "Ich spüre ihn jeden Tag so krass."

Anita und Ehemann Fabrice erwarten einen Jungen. Das Geschlecht ihres Babys erfuhren die Eltern in spe im Rahmen einer glamourösen Gender-Reveal-Party, die die zwei mit Familie und Freunden Anfang Juni feierten. "Es ist ein Junge – unser kleines Wunder. Du bist das schönste Geschenk, das uns passieren konnte. Du warst die ganze Zeit bei mir, ganz still und unbemerkt – in meinem Bauch, ohne dass ich es wusste. [...] Ich bin so dankbar, dass alles genau so gekommen ist, wie es sollte. Du bist ein echtes kleines Showbaby – und wir lieben dich unendlich", kommentierte Anita ein Video auf Instagram, in dem blaue Luftballons den Raum fluteten und sie und ihren Liebsten überglücklich stimmen.

Als "Showbaby" betitelt die Trash-TV-Berühmtheit ihren Bauchzwerg, weil sie erstmals während der Teilnahme an Kampf der Realitystars von ihrer Schwangerschaft erfuhr. Anita suchte den Arzt auf, nachdem es ihr bei den Dreharbeiten anhaltend schlecht ging – mit Gewissheit, woher ihr Unwohlsein rührte, verkündete sie ihren Mitstreitern dann wenig später, dass sie die Sendung umgehend verlassen muss. "In dem Moment wusste ich: Mein Leben wird sich komplett ändern! Aber es war auch ein schöner Gedanke", erinnerte sie sich im Interview mit Bild zurück.

Anzeige Anzeige

Instagram / anitalatifi Anita Latifi, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anitalatifi Anita Latifi im siebten Schwangerschaftsmonat

Anzeige Anzeige

Instagram / anitalatifi Anita Latifi, Juni 2025