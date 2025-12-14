Renata Lusin startet siebten Schwangerschaftsmonat tanzend

Renata Lusin (38) hat auf Instagram ein fröhliches Baby-Update geteilt – und das passt perfekt zu ihr: Die Profitänzerin startet in den siebten Schwangerschaftsmonat und fragt ihre Community augenzwinkernd: "Wer hat in diesem Jahr noch nicht genug getanzt?" Dazu setzt sie auf ein Emoji-Feuerwerk aus Grinsen, Disco-Kugel, Tänzern und Babybauch und ergänzt: "Siebter Schwangerschaftsmonat startet." Ihr Mann Valentin (38) strahlt an ihrer Seite. Der Post sammelte innerhalb der ersten halben Stunde 443 Reaktionen und fünf Kommentare. Die Botschaft kommt also nicht nur tanzend, sondern auch mit Schwung bei den Fans an.

Die Let’s Dance-Profitänzerin setzt damit ihre Reihe an kleinen Schwangerschafts-Einblicken fort, bei denen sie humorvoll und nahbar bleibt. Inhaltlich hält sie es knapp, die Stimmung trägt der Clip und die Emoji-Parade. Dass sie mitten im Dezember so energiegeladen auftritt, gefällt der Community – die schnelle Resonanz zeigt, wie sehr die Follower den Mix aus Babyfreude und Tanz-Vibes feiern. Konkrete Details wie ein genauer Termin oder weitere Pläne verriet die Tänzerin in diesem Update nicht, der Fokus lag ganz auf der neuen Etappe: Monat sieben, und die Musik spielt weiter. Bereits im Sommer hatte Renata verraten, dass ihr zweites Kind ein echtes Urlaubsbaby ist: Nach der letzten "Let's Dance"-Staffel gönnten sich die Lusins eine Auszeit und tourten mit ihrem Wohnmobil durch Frankreich. "Das Kleine ist ein französisches Camping-Baby", erzählte Renata damals der Bild. Trotz der beengten Verhältnisse im Camper fand das Paar Zeit für Zweisamkeit: "Im Camper war zwar wenig Platz, aber es gab trotzdem ein bisschen Liebe – und es hat funktioniert", so die Profitänzerin offen.

Die Lusins reagierten zunächst zurückhaltend auf den positiven Schwangerschaftstest – verständlich nach den schmerzhaften Erfahrungen mit mehreren Fehlgeburten vor Töchterchen Stella. "Erst als die heikle Phase vorbei war, sind wir vor Freude explodiert", so Renata in der Bild. Im Oktober verkündeten sie dann öffentlich: "Ich bin im vierten Monat schwanger. Wir sind sehr, sehr dankbar und glücklich, dass es so schnell geklappt hat." Wie schon bei ihrer ersten Tochter Stella halten die Lusins auch diesmal das Babygeschlecht geheim bis zur großen Enthüllung. Anfang Februar wird bei einer Gender Reveal Party das Geheimnis gelüftet – genau wie damals, als rosafarbene Blütenblätter aus einer Konfetti-Kanone das Geschlecht von Töchterchen Stella verrieten. Ob es diesmal wieder Rosa oder vielleicht Blau wird, bleibt spannend.

Instagram / renata_lusin Renata Lusin feiert den 7. Schwangerschaftsmonat mit einem Tanz

Instagram / renata_lusin Valentin Lusin und Renata, Oktober 2025

Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin mit ihrer Tochter Stella