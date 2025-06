Anita Latifi muss heute KDRS wegen Schwangerschaft verlassen

Anita Latifi (29) ist Teil des diesjährigen Kampf der Realitystars-Casts. In der heutigen Folge ist die Reise für sie jedoch vorbei. Gegenüber ihren Mitstreitern verkündet die DSDS-Bekanntheit unter Tränen: "Ich habe euch was zu sagen. Ja Leute, ich wollte mich bei euch bedanken. Ich muss aus ärztlichem Rat die Sala verlassen." Warum sie gehen muss, enthüllte die Medienpersönlichkeit damals noch nicht, der Kommentator der Show ergänzt daher: "Der Arzt hat Anita mitgeteilt, dass sie sich in froher Erwartung befindet. Das wollte sie aber noch nicht offiziell verraten, damit sie den Rest der neun Monate genug Ruhe hat."

Über das Aus ist vor allem Anitas Kollegin Giuliana Farfalla (29) sichtlich schockiert. Bei der Blondine kullern direkt einige Tränen. Im Einzelinterview macht sie ihrer Traurigkeit Luft und merkt schluchzend an: "Süße, wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder. Ich halte für uns durch und der Reality-Gott und was es auch immer gibt, muss jetzt hinter mir stehen und mir helfen, hier durchzukommen." Winkend verabschiedet sich Anita schließlich bei ihren Mitstreitern und spricht ihnen Mut zu: "Danke, dass ich hier sein durfte. Ihr schafft das."

Dass Anita erstmals Nachwuchs erwartet, gab sie bereits vor der Ausstrahlung von "Kampf der Realitystars" bekannt. Ende April dieses Jahres verkündete sie auf Instagram: "Und dann schickt dir Gott einen Menschen, der deiner Seele einen Frieden schenkt... Der deinem Herzen ein Lächeln bringt... Und all die Wunden in dir heilen will... Ein Geschenk, das Gott für dich geschickt hat..." Dazu teilte sie ein Video mit ihrem heutigen Ehemann Fabrice am Strand und zeigte erstmals ihren wachsenden Babybauch.

Instagram / anitalatifi Realitystar Anita Latifi, Mai 2025

Instagram / anitalatifi Sängerin Anita Latifi und ihr Partner Fabrice, "Kampf der Realitystars"-Premiere im Jahr 2025

