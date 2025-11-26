Auto beschmiert: Anita Latifi geht wegen Hater zur Polizei

Anita Latifi (29) kocht vor Wut. Die TV-Bekanntheit musste feststellen, dass ihr Auto vor ihrer Haustür beschmiert wurde. In ihrer Instagram-Story wettert sie nun: "Ihr H*rensöhne, sterbt vor Neid! An denjenigen, der das war: Ich habe dich fett auf Kamera!" Sie ist sich sicher, den Übeltäter identifizieren zu können und ihn auf Schadensersatz zu verklagen. Die Influencerin freut sich zwar nicht, dass sie mit ihrem neugeborenen Sohn zur Polizei gehen muss, doch sie nimmt diesen Weg für die Gerechtigkeit gerne in Kauf.

Die DSDS-Bekanntheit glaubt, dass die Tat aus Missgunst geschehen ist. "Ihr würdet so gerne mein Auto fahren. Ihr würdet so gerne mein Leben haben, aber ihr bekommt es nicht", schimpft sie im Netz und fügt hinzu: "Platzt vor Neid! Ihr kriegt mich nicht unter. Ihr macht mich nur noch reicher." Für Anita ist die Attacke auch deshalb so ein ernstes Thema, da ihr vorheriges Auto ebenfalls angegriffen wurde. Damals zerkratzten Unbekannte den Wagen, woraufhin sie sich Überwachungskameras zulegte.

Anitas Sohn kam im September zur Welt. Seitdem gehen die Sängerin und ihr Mann Fabrice voll in ihrer Rolle als Eltern auf. Im Oktober teilte sie ein niedliches Bild auf Social Media, auf dem sie ihr kuschelig eingepacktes Baby in den Armen hielt. Dazu schrieb sie: "Du kriegst kein Kind, wenn du es möchtest. Du kriegst dein Kind, wenn deine Seele es braucht. Ich liebe meinen Sohn so sehr."

Instagram / anitalatifi Anita Latifi, TV-Bekanntheit

Instagram / anitalatifi Anita Latifi, "Kampf der Realitystar"-Kandidatin

Instagram / anitalatifi Anita Latifi mit ihrem Sohn