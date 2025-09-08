Supertramp-Legende Rick Davies verliert Krebskampf mit 81

Rick Davies, der einflussreiche Mitbegründer der britischen Rockband Supertramp, ist im Alter von 81 Jahren verstorben. Er verlor seinen langen Kampf gegen multiples Myelom, ein aggressives Krebsleiden. Seine Vertreter bestätigten den Tod des Sängers in einem Statement gegenüber Variety. "Rick ist am 5. September in seinem Haus auf Long Island verstorben. Wir hatten das Privileg, ihn über fünfzig Jahre lang zu kennen und mit ihm zu spielen. Unser aufrichtiges Beileid gilt [seiner Frau] Sue Davies", heißt es in dem Statement.

Die Geschichte von Supertramp begann, als Rick Davies 1969 den gleichgesinnten Musiker Roger Hodgson kennenlernte. Gemeinsam gründeten sie die Band, die mit Alben wie "Crime of the Century" und "Breakfast in America" weltweite Erfolge feierte. Der Mix aus Ricks und Rogers individuellen Stilen führte zu einem unverkennbaren Sound, der Supertramp zu einer der erfolgreichsten Bands ihrer Zeit machte. Trotz ihrer kreativen Harmonie führten persönliche und künstlerische Differenzen 1983 zur Trennung. Die folgenden Jahrzehnte waren geprägt von juristischen Disputen über Urheberrechte, die das einst so fruchtbare Duo entzweiten.

Abseits der Bühne war Rick ein leidenschaftlicher Künstler, der sein Leben der Musik verschrieben hatte. Geboren 1944 in Swindon, England, entdeckte er früh seine Leidenschaft für die Musik und gründete bereits in jungen Jahren seine ersten Bands. Trotz oder gerade wegen seines Kampfes gegen den Krebs, der ihn seit 2015 begleitete und letztlich zur Absage einer geplanten Supertramp-Tour führte, blieb er der Musik treu. Der 81-Jährige hinterlässt ein musikalisches Erbe, das durch Hits wie "Goodbye Stranger" und "Dreamer" noch lange in den Köpfen der Rockfans nachhallen wird.

Getty Images Rick Davies, Musiker

Getty Images Die Supertramp-Mitglieder John Helliwell, Rick Davies, Roger Hodgson, Bob Siebenberg und Dougie Thom

Getty Images Rick Davies und John Helliwell von Supertramp und ihr Produzent Jacques Douglas

