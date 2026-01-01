Bestätigt: Kelsea Ballerini und Chase sind wieder ein Paar

Jetzt ist es offiziell: Chase Stokes (33) und Kelsea Ballerini (32) sind wieder ein Paar – und lassen ihre Fans via Instagram direkt an ihrem Liebes-Comeback teilhaben. Pünktlich zum Jahreswechsel teilte der Outer Banks-Star eine Reihe inniger Fotos, auf denen er und die Country-Sängerin Arm in Arm vor einem kitschig schönen Sonnenuntergang zu sehen sind, mal eng aneinander gekuschelt, mal im Silhouetten-Kuss. Nach der Trennung im September und Spekulationen rund um ihren Beziehungsstatus zeigen die beiden damit deutlich, wo sie zum Start ins neue Jahr stehen: zusammen, vertraut und sichtbar verliebt – statt heimlich und auf Abstand.

Zu den romantischen Bildern schrieb Chase bei Instagram ein nachdenkliches Neujahrs-Statement. "Etwas, das ich dieses Jahr gelernt habe: Nimm die schönsten Dinge nicht als selbstverständlich hin, sie sind in 33 Jahren Leben flüchtig", erklärte der Schauspieler und versprach: "Übernimm Verantwortung, lerne aus Fehlern. Lehne dich in die Liebe und sag es oft." 2026 nannte er sein "Jahr des Wachstums" und "Jahr der Wahrheit". Kelsea zeigte auf ihrer Instagram-Story ebenfalls einen Kuss vor Sonnenuntergang und sprach von einem "chaotischen Jahr fürs Herz" und einem "chaotischen Jahr für das Außen, das reinkommt" – ein deutlicher Hinweis auf die öffentliche Achterbahnfahrt ihrer Beziehung. Gleichzeitig setzte die Musikerin klare Grenzen: "Was ich sagen werde, und alles, was ich dauerhaft zu meinem Privatleben teilen möchte, ist, dass ich die Liebe wirklich liebe. Ich glaube an sie, ich glaube an ihn, und ich glaube daran, Muster zu durchbrechen", schrieb sie.

Kennengelernt hatten sich Kelsea und Chase Ende 2022, öffentlich wurden sie Anfang 2023, als sie gemeinsam beim College-Football-Finale in Los Angeles gesichtet wurden und später als Paar über rote Teppiche liefen. Nach zwei turbulenten Jahren mit mehreren Trennungen, Versöhnungen und viel Außenblick war zuletzt von einem vorsichtigen Neustart ohne feste Labels die Rede, mit mehr Zurückhaltung nach außen und mehr Fokus nach innen. Kelsea hatte zuvor eine Scheidung hinter sich und sprach in Interviews offen darüber, wie sehr sie an Liebe und neuen Anfängen festhält, während Chase sich in der Vergangenheit vor allem als loyale Unterstützung an ihrer Seite zeigte.

Getty Images Chase Stokes und Kelsea Ballerini, Mai 2025

Instagram / hichasestokes Kelsea Ballerini und Chase Stokes, Silvester 2025

Instagram / hichasestokes Chase Stokes und Kelsea Ballerini, Silvester 2025