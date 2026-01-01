Gewusst? Tom Hanks verkörpert sechs "Polarexpress"-Figuren

Tom Hanks (69) hat im Weihnachtsklassiker "Der Polarexpress" gleich sechs Rollen in einer Person vereint – und das schon 2004. Der Schauspieler steht hinter dem strengen, aber warmherzigen Schaffner, dem mysteriösen Landstreicher auf dem Dach und sogar hinter dem Weihnachtsmann. Dazu übernahm er die Körpersprache des sogenannten Heldenjungen und lieh zugleich dem Vater des Jungen sowie dem Erzähler seine Präsenz. Möglich wurde das durch eine damals neuartige Performance-Capture-Technik am Set mit Regisseur Robert Zemeckis (73) in den USA, bei der Hanks mit bis zu 150 Reflektoren am Körper vor der Kamera spielte.

Die Idee: Der Film sollte die besondere Bildsprache des Buchs von Chris Van Allsburg möglichst nah einfangen, ohne wie klassischer Zeichentrick zu wirken. Zemeckis entschied sich deshalb gegen Realfilm und gegen glatte CGI-Optik – gesucht war der Zwischenraum. Performance Capture zeichnete nicht nur Bewegungen, sondern auch Gesichtsmimik auf. So konnte Hanks seine Figuren körperlich völlig unterschiedlich anlegen, bis hin zu Details wie Schuhwerk, das ihm half, vom Jungen zum Schaffner zu wechseln. Die Stimme des Heldenjungen spricht allerdings Daryl Sabara (33), während Hanks' Gestik und Mimik digital verkleinert auf die Kinderfigur übertragen wurden. Die aufwendige Methode ebnete den Weg für weitere Produktionen: Zemeckis nutzte sie später in "Beowulf" und "A Christmas Carol", James Cameron (71) perfektionierte sie für seine "Avatar"-Reihe. Der Kinoerfolg gab dem Ansatz recht – "Der Polarexpress" spielte über 250 Millionen Euro ein und läuft bis heute zu den Feiertagen im TV und auf Streaming.

Abseits der Technik gilt Hanks als jemand, der Figuren mit spürbarer Hingabe formt und gern an Weggefährten festhält. Mit Zemeckis verbindet ihn eine lange kreative Partnerschaft, die von "Forrest Gump" bis zu jüngeren Projekten reicht, in denen digitale Verjüngung hinzukam. Privat findet der Schauspieler häufig warme Worte für Menschen, die ihn geprägt haben, ob im Umfeld seiner Rollen oder darüber hinaus. Freunde beschreiben, dass er am Set kleine Rituale pflegt, die das Team zusammenschweißen – eine Art kollegiales Grundrauschen, das auch bei "Der Polarexpress" half, sechs Charaktere mit einer Hand zu führen, ohne dass die Wärme der Geschichte verloren ging.

Imago Tom Hanks im Februar 2025

Getty Images Tom Hanks, Robin Wright und Robert Zemeckis im Oktober 2024

Getty Images Tom Hanks, Schauspieler