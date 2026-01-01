In Spanien: Zach Bryan soll seine Samantha geheiratet haben

Zach Bryan (29) sorgt zum Jahreswechsel für echtes Hochzeitsfieber: In San Sebastian in Spanien wurde der Countrystar in einem eleganten schwarzen Smoking gefilmt, wie er seine Freundin Samantha Leonard im weißen Brautkleid lachend auf den Armen durch die Straßen der Stadt trägt. Die beiden steigen in ein wartendes Auto, an dessen Heck mehrere kleine Fähnchen mit der Aufschrift "Just Married" flattern. Das Video, das unter anderem von DeuxMoi und TMZ verbreitet wurde, heizt die Gerüchte um eine heimliche Trauung der beiden kräftig an. Ein Sprecher von Zach wollte die angebliche Hochzeit auf Anfrage bislang weder bestätigen noch dementieren.

Die romantischen Bilder aus Spanien kommen nicht ganz aus dem Nichts. Schon am Vortag hatte der Sänger auf Instagram ein Foto mit mehreren Freunden im Anzug geteilt – viele davon Mitglieder seiner Tourband – und darunter Zeilen aus dem Partyhit "I Gotta Feeling" der Black Eyed Peas zitiert. Bereits zuvor hatten Fans einen funkelnden Ring an Samanthas linker Hand entdeckt, als Zach auf Instagram eine mittlerweile verschwundene Story von ihr mit Feuerwerk postete und damit erste Verlobungsgerüchte auslöste. Kennengelernt hatte sich das Paar offenbar in Spanien: Samantha postete im Sommer ein Foto vom berühmten Stierrennen in Pamplona, auf dem die beiden gemeinsam zu sehen sind.

Privat hat Zach in den vergangenen Jahren einige Beziehungsstationen hinter sich. Der Musiker war bereits einmal verheiratet und später mit mehreren Frauen liiert, zuletzt unter anderem mit Podcast-Host Brianna "Chickenfry" LaPaglia, die vergangenen Herbst öffentlich schwere Vorwürfe gegen ihn erhob. Danach hielt er sein Liebesleben deutlich zurückhaltender, auch seine kurze Romanze mit dem australischen Model Hannah Duncan zeigte er nur in ausgesuchten Momenten auf Social Media. Samantha selbst gibt sich online eher diskret, verrät in ihrem Profil nur, dass sie zwischen Newport Beach und New York pendelt und als Influencerin gearbeitet hat. Auf Samanthas Geburtstag im Herbst reagierte Zach jedoch ungewöhnlich offen: In einem langen Liebespost schwärmte er von gemeinsamen Abenteuern zwischen Stierrennen, Alpenhimmel und Angeltouren – und deutete an, dass es eines Tages eine "gemeinsame Flucht" geben könnte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Zach Bryan mit seiner Trophäe als New Male Artist of the Year bei den ACM Awards in Frisco, Texas

Anzeige Anzeige

Instagram / samanthaleightonn Zach Bryans Frau Samantha Leonard

Anzeige Anzeige

Getty Images Zach Bryan bei einem Konzert im Nissan Stadium in Nashville, Juni 2024