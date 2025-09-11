Schlagerstar Anja Hauptmann ist mit 84 Jahren verstorben

Die Schlagerwelt trauert um Anja Hauptmann. Die Sängerin, Texterin und Schauspielerin verstarb am Donnerstag im Alter von 84 Jahren. Ihr Sohn Emanuel bestätigte gegenüber Bild, dass seine Mutter an Organversagen gestorben sei. "Sie hat einen Traum gelebt, immer aus dem Vollen geschöpft", erinnert er an sie. Mit ihrem Hit "Mein Kind" aus dem Jahr 1975, an dem auch Abi Ofarim (†80) beteiligt war, wurde Anja zu einer Ikone des deutschen Schlagers.

Ihre Karriere begann bereits 1965 als Ansagerin im ZDF. Von dort aus startete sie in die Schlagerwelt und schrieb an Hits von Rex Gildo oder Katja Ebstein mit. Auch internationale Größen wie Leonard Cohen (†82) konnten auf ihre Fähigkeiten als Texterin und Übersetzerin bauen. Neben ihrer musikalischen Arbeit war Anja auch als Schauspielerin aktiv, unter anderem in der TV-Serie "Kir Royal" zu sehen. 1996 zog sie nach Berlin und wurde dort ein fester Bestandteil der High Society. Wie ihr Sohn berichtet, sei sie "ungewöhnlich unabhängig" gewesen und habe ihr Leben als alleinerziehende Mutter und Künstlerin stets selbstbestimmt geführt.

In der Hauptstadt pflegte sie enge Kontakte zur Prominenz, sowohl in Berlin als auch in München. "Es gab keinen, den sie nicht kannte", verriet Emanuel über seine Mutter, die mit ihrer selbstbewussten und lebhaften Art in Erinnerung bleibt. Trotz ihres vielseitigen Lebenslaufs und ihrer Erfolge hat sie nie geheiratet. Fans und Weggefährten werden Anja als inspirierende Künstlerin und charismatische Persönlichkeit in Erinnerung behalten.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Raimund Müller Anja Hauptmann, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Sängerin Anja Hauptmann und Starfriseur Udo Walz, April 2009

Anzeige Anzeige

IMAGO / Eventpress Anja Hauptmann und Thomas Fritsch, Oktober 2013

Anzeige