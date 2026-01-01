Kim Virginia Greys Dalmatiner sind alles, was sie braucht

Kim Virginia Grey (30) hat ihr Herz an ihre drei Dalmatiner-Welpen verloren. Im Oktober holte die Reality-TV-Bekanntheit die jungen Hunde zu sich nach Hause in die Vereinigten Arabischen Emirate und nimmt seitdem ihre Community auf Instagram mit in den neuen Alltag mit Vierbeinern. In ihrer Story zeigt sich Kim jetzt ungewohnt sentimental, als sie von ihren Hunden schwärmt. "Alles, was ich im Leben brauche", schreibt sie zu einem Video, in dem sie die Fellnasen filmt.

Doch nicht nur Kim ist hin und weg von den Welpen. Auch ihre Nachbarschaft sei inzwischen völlig vernarrt in die drei Dalmatiner, die offenbar überall für gute Laune sorgen. "Die Nachbarn haben sie jetzt auch alle kennengelernt und alle lieben die Püpse. Die freuen sich wirklich auf alles und auf jeden", freut sich Kim im Netz.

Der Einzug der Dalmatiner verschiebt Kims Prioritäten, denn die kleinen Vierbeiner brauchen viel Aufmerksamkeit und Zeit. Für Aufgaben, die im Garten anfallen, hat sie sich zuletzt Unterstützung geholt. "Der erste Tag meines Gärtners/Hundenanny. Ja, ich habe es getan. Das Haus schaffe ich alleine. Putze alles, vakuumiere den Dreck von den Möbeln und reinige mit dem Milbenreiniger... das passt. Aber: Den Garten schaffe ich einfach nicht mit meinen drei Buddelbabys", erklärte Kim ihre Entscheidung.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia mit ihrem Welpen, Oktober 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren drei Welpen, Oktober 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia mit einem ihrer Welpen