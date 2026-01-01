Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Stars
Deutsche Stars
Kim Virginia Grey
Kim Virginia Greys Dalmatiner sind alles, was sie braucht

Kim Virginia Greys Dalmatiner sind alles, was sie braucht

- Shannon Lang
Lesezeit: 2 min

Kim Virginia Grey (30) hat ihr Herz an ihre drei Dalmatiner-Welpen verloren. Im Oktober holte die Reality-TV-Bekanntheit die jungen Hunde zu sich nach Hause in die Vereinigten Arabischen Emirate und nimmt seitdem ihre Community auf Instagram mit in den neuen Alltag mit Vierbeinern. In ihrer Story zeigt sich Kim jetzt ungewohnt sentimental, als sie von ihren Hunden schwärmt. "Alles, was ich im Leben brauche", schreibt sie zu einem Video, in dem sie die Fellnasen filmt.

Doch nicht nur Kim ist hin und weg von den Welpen. Auch ihre Nachbarschaft sei inzwischen völlig vernarrt in die drei Dalmatiner, die offenbar überall für gute Laune sorgen. "Die Nachbarn haben sie jetzt auch alle kennengelernt und alle lieben die Püpse. Die freuen sich wirklich auf alles und auf jeden", freut sich Kim im Netz.

Der Einzug der Dalmatiner verschiebt Kims Prioritäten, denn die kleinen Vierbeiner brauchen viel Aufmerksamkeit und Zeit. Für Aufgaben, die im Garten anfallen, hat sie sich zuletzt Unterstützung geholt. "Der erste Tag meines Gärtners/Hundenanny. Ja, ich habe es getan. Das Haus schaffe ich alleine. Putze alles, vakuumiere den Dreck von den Möbeln und reinige mit dem Milbenreiniger... das passt. Aber: Den Garten schaffe ich einfach nicht mit meinen drei Buddelbabys", erklärte Kim ihre Entscheidung.

Kim Virginia mit ihrem Welpen, Oktober 2025
Instagram / kimvirginiaa
Kim Virginia mit ihrem Welpen, Oktober 2025
Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren drei Welpen, Oktober 2025
Instagram / kimvirginiaa
Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren drei Welpen, Oktober 2025
Kim Virginia mit einem ihrer Welpen
Instagram / kimvirginiaa
Kim Virginia mit einem ihrer Welpen
Wie steht ihr zu Kims Aussage, dass ihre Dalmatiner alles für sie sind?
In diesem Artikel