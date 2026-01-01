James Cameron enthüllt Notfallplan für seine "Avatar"-Saga

James Cameron (71) hat jetzt verraten, was passieren soll, falls seine Avatar-Saga früher endet als geplant – und macht damit Millionen Fans neugierig. Im Gespräch mit Entertainment Weekly erklärte der Regisseur, dass selbst bei einem Mega-Franchise wie "Avatar" die Zukunft von "Avatar 4" und "Avatar 5" nicht garantiert sei. Zwar ist "Avatar: Fire and Ash", der kurz vor Weihnachten 2025 in den Kinos gestartet ist, aktuell weltweit auf Erfolgskurs, doch der Filmemacher betont, dass die Profitabilität letztlich über alles entscheide. Sollten die Fortsetzungen wider Erwarten scheitern oder gar nicht mehr gedreht werden, will er nicht einfach schweigen – sondern die Geschichte von Pandora in einem besonderen Rahmen zu Ende erzählen.

Mit dem Magazin sprach James zunächst offen über seine Sorgen rund um "Avatar 4" und "Avatar 5", die aktuell für den 19. Dezember 2029 und den 17. Dezember 2031 in Deutschland datiert sind. Dann legte er sein Versprechen ab: "Ich weiß nicht, ob die Saga über diesen Punkt hinausgehen wird. Ich hoffe es. Aber wissen Sie, wir müssen dieses Geschäftsmodell jedes Mal erneut beweisen, wenn wir da rausgehen. Die Sache ist die: Sollten wir aus welchem Grund auch immer nicht dazu kommen, Teil 4 und Teil 5 zu drehen, werde ich eine Pressekonferenz abhalten und erklären, wie es hätte weitergehen sollen. Wie wäre das?"

Derzeit sieht es allerdings nicht so aus, als müssten sich Fans Sorgen um die Zukunft des Franchises machen. In den vergangenen Tagen war der Hype rund um "Avatar: Fire and Ash" größer denn je. Der dritte Ausflug nach Pandora knackte in Deutschland direkt zum Start einen neuen Rekord: Mit über 1 Million Besuchern am ersten Wochenende und einem Einspielergebnis von 15,5 Millionen Euro sicherte sich das Sci-Fi-Abenteuer laut Blickpunkt:Film den bislang erfolgreichsten Kinostart des Jahres. Rund zwei Drittel aller Kinogänger entschieden sich für das neue Abenteuer aus Pandoras Welt – und verwiesen dabei selbst große Konkurrenten wie "Ein Minecraft Film" klar auf die Plätze.

Getty Images James Cameron bei der Europapremiere von "Avatar: Fire and Ash" in Boulogne-Billancourt, Frankreich, am 5. Dezember 2025

Getty Images Bei der Ausstellung "L'Art De James Cameron" in der Cinémathèque française: James Cameron in Paris

Imago Neytiri aus "Avatar: Fire and Ash" spannt den Bogen in einer Szene aus "Avatar: Fire and Ash" (2025)