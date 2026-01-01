Will "Hochzeit auf den ersten Blick"-Sarah Kids mit Martin?

Sarah und Martin haben sich bei Hochzeit auf den ersten Blick vor laufenden Kameras getraut. Monate nach dem TV-Ja-Wort gibt es nun ein ehrliches Update aus ihrem Alltag: In Aron Schweizers Talk "Platz für 2" erzählt Sarah, wie es zwischen ihr und Martin wirklich weitergehen könnte, wenn es um Familienplanung geht. Die Reality-Teilnehmerin spricht klar über ihren Wunsch nach Kindern, über ihre derzeitige Lebenssituation mit Martin und darüber, warum es für sie wichtig ist, Schritte nicht zu überspringen. "Kinder waren immer mein größter Wunsch", sagt sie in dem Gespräch. Gleichzeitig macht sie deutlich, dass diese Entscheidung nicht alleine von ihr abhängt und dass Timing und Ankommen im gemeinsamen Leben eine Rolle spielen.

Im Talk betont Sarah, dass sie mit über vierzig auch die medizinischen Realitäten im Blick hat. "Man weiß, dass mit dem Alter auch Risiken steigen", erklärt sie. Deswegen wolle sie das Thema mit Martin sehr bedacht angehen: Erst solle er in ihrem Alltag richtig ankommen und sich wohlfühlen, dann könne man weitersehen. "Ich würde meinen Wunsch, Kinder zu haben, nicht einfach über alles stellen", so Sarah. Wichtig sei ihr, dass es für beide stimmig ist und sie gemeinsam entscheiden, ob ein Baby gerade wirklich zu ihnen passt. Von Schnellschüssen oder Druck distanziert sie sich, stattdessen setzt sie auf Gespräche, gegenseitiges Verständnis und einen realistischen Blick auf Möglichkeiten und Grenzen.

Abseits der Kinderfrage arbeiten Sarah und Martin weiterhin daran, ihren Alltag als Paar nach der Show zu sortieren. Die beiden haben offen gemacht, dass es bei ihnen auch kleinere Reibungen gibt, etwa bei Themen, die aus unterschiedlichen Prägungen entstehen. Dass Sarah ihren Kinderwunsch nun so reflektiert beschreibt, zeigt, wie wichtig ihr ein gemeinsamer Weg auf Augenhöhe ist. Der Fokus der beiden liegt derzeit darauf, als Paar im Alltag anzukommen, Routinen zu entwickeln und herauszufinden, wie sie als Team funktionieren – bevor sie darüber nachdenken, ob sie ihre Beziehung irgendwann um ein kleines Familienmitglied erweitern.

Joyn Martin und Sarah im "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale 2025

Joyn / Markus Hertrich Sarah, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2025

Instagram / sarah.hadeb Sarah und Martin von "Hochzeit auf den ersten Blick"

