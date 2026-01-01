Protest gegen ADOR: Fans kämpfen für K-Pop-Gruppe NewJeans

Der Rechtsstreit zwischen der K-Pop-Girlgroup NewJeans und ihrer Agentur ADOR ist offenbar noch nicht beendet. Obwohl die Gruppe vertraglich an ADOR gebunden ist, wurde eine Klage gegen das Mitglied Danielle eingereicht, in der die Auflösung ihres Vertrages sowie Straf- und Schadensersatz gefordert wird. Die Fans von NewJeans, Bunnies genannt, sind außer sich und wenden sich jetzt mit zahlreichen Protestbriefen an das südkoreanische Kulturministerium. Berichten des Portals AllKPop zufolge häufen sich im Büro des Kulturministers Nachrichten, in denen die Fans ein Eingreifen fordern. Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass die Politik sich einmischt, denn die Auseinandersetzung ist auf einen internen Konflikt zurückzuführen.

In einem Statement erklärte ein Beamter des Ministeriums: "Wir können ihnen nicht verbieten, Klage zu erheben, und selbst wenn wir die Angelegenheit untersuchen, können wir wenig ausrichten." Die Fans sind derweil der Meinung, die Klage von ADOR gegen ein einzelnes Mitglied der Gruppe verstoße gegen die gerichtlich festgelegten Bestimmungen der vorherigen Auseinandersetzung. Es sei ein Vergeltungsschlag gegen Danielle im Speziellen und gleichzeitig eine unangemessene Warnung an die anderen Mädchen. Die Fans befürchten, die Agentur könnte die Sängerinnen bewusst unter Druck setzen, um beispielsweise eine Entschuldigung zu erzwingen.

Schon in den vergangenen Monaten sorgte NewJeans mit ihrem Rechtsstreit für Aufruhr in der K-Pop-Branche. Die fünf Künstlerinnen wollten ursprünglich aus ihren Exklusivverträgen bei ADOR raus, doch die Sache musste vor Gericht geklärt werden. Anfang November traf das Bezirksgericht in Seoul schließlich eine Entscheidung. Demnach seien die Verträge bindend. Die Entlassung des ehemaligen CEOs sei keine hinreichende Begründung für eine Auflösung. Zu allem Übel mussten die Klägerinnen auch die während der Verhandlung entstandenen Kosten tragen.

Anzeige Anzeige

Instagram / newjeans_official Minji, Hanni, Danielle, Haerin und Hyein von NewJeans, Korea Grand Music Awards, November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images NewJeans' Danielle bei einer Pressekonferenz in Seoul im November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Minji, Hanni, Danielle, Haerin und Hyein von NJZ, 2023

Anzeige

Was haltet ihr von der Aktion der Fans? Gar nichts, das geht sie nichts an, sie sollten sich nicht einmischen. Sehr gut, dass sie die Gruppe unterstützen. Ergebnis anzeigen