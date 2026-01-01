Eltons Quizjubiläum schlägt alle: Quotenrekord für ARD

Jahresendspurt mit Rekordlaune: Im Ersten stieg am Dienstagabend das große Zehn-Jahre-Jubiläum von Wer weiß denn sowas? – und legte eine XXL-Sause hin, die es in sich hatte. Moderator Kai Pflaume (58) führte mehr als drei Stunden lang durch den Rätselabend, an dem Bernhard Hoëcker (55) diesmal prominente Schützenhilfe bekam: Elton (54) kehrte für die Feier an seine Seite zurück und nahm als Gast am Pult Platz. Die Show holte laut Fernsehserien.de mit 4,68 Millionen Zuschauern einen deutlichen Tagessieg und glänzte beim Gesamtpublikum mit 21,6 Prozent Marktanteil. Auch bei den Jüngeren punktete das Erste mit starken 14,6 Prozent, nur die "Tagesschau" lag hier minimal davor. Gefeiert wurde damit nicht nur der runde Geburtstag seit dem Start im Jahr 2015, sondern auch eine Ära mit über 1300 regulären und mehr als 40 XXL-Ausgaben.

Die Partystimmung beflügelte den nächsten Programmpunkt gleich mit: Anke Engelkes (60) neuer Halbstünder "Eine halbe Stunde ist viel Zeit" profitierte spürbar vom starken Vorlauf. 2,24 Millionen blieben nach dem Quizabend dran, was beeindruckende 17,5 Prozent beim Gesamtpublikum und satte 12,6 Prozent bei den Jüngeren bedeutete. Im Sendervergleich lieferte das Erste damit den Maßstab des Abends, während das ZDF mit einer Wiederholung von "Die Bergretter" 3,67 Millionen und 15,6 Prozent einsammelte. Überraschend mischte Sport1 mit der PDC-Darts-WM in der jungen Zielgruppe kräftig mit: 623.000 der 14- bis 49-Jährigen verfolgten das Achtelfinale aus dem Londoner Ally Pally, was überragende 14,4 Prozent ergab. Dahinter reihten sich die Primetime-Filme der großen Privaten ein – von RTLs Jurassic World über ProSiebens Harry Potter und der Orden des Phönix bis hin zu Kabel eins mit Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs – mit soliden, aber klar unterlegenen Zielgruppenwerten.

Im April dieses Jahres feierte Elton seinen emotionalen Abschied von der Quizshow. In einer bewegenden Instagram-Story wandte sich der Publikumsliebling an das Team und die Fans: "Danke für zehn unfassbar coole, schöne und lustige Jahre. Danke an das gesamte Team und ich meine auch das gesamte Team – egal, welcher Job", betonte der Entertainer damals. Auch der Moderator fand rührende Worte für den langjährigen Kollegen. "Auch wenn du zukünftig bei WWDS nicht mehr dabei bist, bleiben wir doch Freunde fürs Leben", schrieb Kai Pflaume im Netz zu einem gemeinsamen Foto der beiden.

Anzeige Anzeige

© ARD/MORRIS MAC MATZEN Bernhard Hoëcker, Kai Pflaume und Elton bei "Wer weiß denn sowas?"

Anzeige Anzeige

ProSieben / Willi Weber Elton, Moderator

Anzeige Anzeige

RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Elton bei "Du gewinnst hier nicht die Million", April 2025

Sollte Elton zu "Wer weiß denn sowas?" zurückkehren? Ja, bitte – als festes Teammitglied! Gern ab und zu als Special Guest. Nein, der Abschied war richtig – neue Impulse tun gut. Ergebnis anzeigen