Das passiert mit dem Nachlass von Boxlegende Ricky Hatton

Ricky Hatton (†46), einer der größten Stars der Boxwelt, ist verstorben. Der ehemalige Weltmeister wurde am vergangenen Sonntag leblos in seinem Zuhause in Hyde, Manchester, gefunden. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden. Nach seinem plötzlichen Tod bleibt eine trauernde Familie zurück: Seine drei Kinder Campbell, Millie und Fearne, sowie seine siebenjährige Enkelin Lyla. Hatton, der eigentlich im Dezember ein Comeback im Ring feiern wollte, hinterlässt ein Vermögen von etwa 35 Millionen Pfund, das an seine Familie übergehen soll, berichtet The Standard.

Das beachtliche Vermögen des "Hitman" stammt aus seiner außergewöhnlichen Karriere, in der er zahlreiche Titel errang und weltweit bekannt wurde. Bereits in jungen Jahren hatte er für seinen Sohn Campbell einen Treuhandfonds eingerichtet, um ihn abzusichern. Campbell, der zunächst in die Fußstapfen seines Vaters trat und selbst als Profi im Ring stand, hat sich mittlerweile einer neuen Karriere als Solarmonteur zugewandt. Mit seinen Töchtern Millie und Fearne zeigte sich Hatton erst vor wenigen Wochen auf Bildern aus einem Familienurlaub, und auch den sportlichen Eifer seiner Enkelin Lyla feierte er kürzlich in einem liebevollen Post. Hattons Vermächtnis lebt somit nicht nur in seinen beeindruckenden Erfolgen, sondern auch in seinen Nachkommen weiter.

Die tragische Meldung seines Todes hat eine Welle der Anteilnahme in der Boxwelt ausgelöst. Mit 45 Siegen in 48 Kämpfen hinterließ er nicht nur eine beeindruckende sportliche Bilanz, sondern auch das Bild eines Kämpfers mit unerschütterlicher Leidenschaft und Bodenständigkeit. Noch vor wenigen Monaten hatte Hatton angekündigt, in den Ring zurückzukehren, um ein letztes Mal sein Können zu zeigen. Sein Sohn Campbell beschrieb ihn einst nicht nur als großartigen Sportler, sondern auch als hingebungsvollen Vater und Vorbild, ein Bild, das durch die vielen Beileidsbekundungen seiner Bewunderer und Weggefährten bestätigt wird. Die Sportwelt verliert mit Ricky Hatton ein Idol, dessen Einfluss sowohl in als auch außerhalb des Rings unvergessen bleibt.

Getty Images Ricky Hatton, November 2021

Getty Images Ricky Hatton, Mai 2025

Getty Images Ricky Hatton, März 2025

