Ricky Hattons (†46) Geburtstag: Ex-Freundin teilt Erinnerung

Anlässlich seines ersten Geburtstags nach seinem Tod hat Claire Sweeney ihrem verstorbenen Ex-Partner Ricky Hatton (†46) in einer emotionalen Instagram-Story gedacht. Zu einem Foto des legendären Boxers schrieb die Schauspielerin schlicht "Alles Liebe" und fügte ein Herz- und ein Gebets-Emoji hinzu. Ricky hätte gestern seinen 47. Geburtstag gefeiert. Die Schauspielerin und der Sportler waren im Jahr 2024 einige Monate ein Paar, nachdem sie sich bei den Dreharbeiten zur Show Dancing on Ice nähergekommen waren.

Auch nach der Trennung im September 2024 blieben die "Brookside"-Darstellerin und der Verstorbene eng verbunden und unterstützten sich gegenseitig. In einem früheren Instagram-Beitrag drückte Claire bereits ihre Trauer über den Verlust aus und widmete ihm eine rührende Nachricht: "Ricky, du warst der Champion der Menschen. Wir haben dich geliebt und bewundert – für immer in unseren Herzen." Sein plötzlicher Tod ereignete sich nur wenige Monate nach Rickys Ankündigung, im Dezember in den Ring zurückkehren zu wollen. Medienberichten zufolge wurde die Leiche des Sportlers am Sonntag in einem Wohnhaus in Hyde, England, gefunden. Ein Fremdverschulden wurde von der Polizei ausgeschlossen.

Ricky war wegen seiner Erfolge als Boxer auch unter den Namen The Hitman und The Pride of Hyde bekannt. Außerhalb des Rings zeigte er aber eine andere Seite und sprach offen über sensible Themen wie psychische Gesundheit. Er hinterließ drei Kinder, Campbell, Millie und Fearne, sowie eine Enkelin. Sein Sohn Campbell hat Fans dazu aufgerufen, bei seiner öffentlichen Beerdigung am 10. Oktober in Manchester zahlreich zu erscheinen, um das Leben seines berühmten Vaters gebührend zu feiern.

Getty Images Ricky Hatton im März 2025 in London

Getty Images Ricky Hatton und Claire Sweeney im Juni 2024

Getty Images Ricky Hatton, November 2021

