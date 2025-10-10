Die Boxlegende Ricky Hatton (†46) wird heute beigesetzt

Die Boxlegende Ricky Hatton (†46) wird heute in Manchester beigesetzt. Tausende von Fans, Freunden und Familienangehörigen versammeln sich, um dem charismatischen Kämpfer die letzte Ehre zu erweisen. Der Trauerzug beginnt laut Mirror in Gee Cross, zieht durch Hyde und macht an symbolträchtigen Orten wie der Manchester Cathedral und dem Etihad Stadium, Heimat seines geliebten Manchester City, Halt. Der unerwartete Tod des 46-Jährigen am 14. September löste eine Welle der Trauer aus. Die Polizei von Greater Manchester bestätigte, dass es keine Hinweise auf verdächtige Umstände gibt.

Ricky hatte sich in den letzten Monaten auf ein großes Comeback vorbereitet. Ein Auftritt in Dubai war geplant, wo er ein neues Kapitel in seiner erfolgreichen Karriere einleiten wollte. Seine Familie erklärt, der frühere Champion habe sich in einer positiven Lebensphase befunden und freue sich auf die Zukunft, insbesondere auf gemeinsame Momente mit seinen Töchtern Millie und Fearne. Trotz seines Erfolgs im Boxring war Rickys Leben nicht immer leicht. Er sprach offen über seine Kämpfe mit Depressionen, die erstmals nach seiner Niederlage gegen Floyd Mayweather 2007 begannen und durch den Verlust wichtiger Beziehungen in seinem Leben noch verstärkt wurden.

Seine beeindruckende Karriere und sein Einfluss auf die Boxwelt werden jedoch für immer bleiben. Ricky, der als "The Hitman" in die Herzen seiner Fans boxte, galt als einer der leidenschaftlichsten Kämpfer seiner Zeit. Aber auch außerhalb des Rings war er eine bewundernswerte Figur. Seine Offenheit über psychische Gesundheitsprobleme inspirierte viele und trug dazu bei, ein wichtiges gesellschaftliches Thema voranzubringen. Ricky gewann zwei Weltmeistertitel in unterschiedlichen Gewichtsklassen. Sein Tod hinterlässt nicht nur im Sport, sondern auch in den Herzen vieler Menschen eine tiefe Leere.

Getty Images Ricky Hatton, Mai 2025

Getty Images Ricky Hatton, November 2021

Getty Images Ricky Hatton im März 2025 in London