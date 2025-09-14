Boxlegende Ricky Hatton stirbt mit 46 Jahren vor Comeback

Die Boxwelt trauert um eine ihrer größten Legenden: Ricky Hatton ist im Alter von nur 46 Jahren gestorben. Die traurige Nachricht wurde von der World Boxing Association in einer Pressemitteilung bestätigt. Darin hieß es: "Mit tiefer Trauer betrauert die WBA den Verlust von Ricky 'The Hitman' Hatton. Ein wahrer Champion, ein unbezwingbarer Geist und eine Legende des Sports." Der plötzliche Tod ereignet sich nur wenige Monate nach Rickys Ankündigung, im Dezember in den Ring zurückkehren zu wollen. Medienberichten zufolge wurde die Leiche des Sportlers am Sonntag in einem Wohnhaus in Hyde, England, gefunden. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus, genauere Umstände wurden bisher jedoch nicht bekannt.

Die Anteilnahme ist groß, insbesondere aus der Box-Community. Tyson Fury (37), einer der erfolgreichsten Schwergewichtsboxer der Welt, verabschiedete Ricky emotional auf Instagram. "Ruhe in Frieden, Legende. Es wird nur einen Ricky Hatton geben", schrieb er zu Fotos, die ihn zusammen mit Ricky zeigen. Der 46-Jährige war dafür bekannt, seinen unerschütterlichen Kampfgeist auch außerhalb des Rings zu bewahren und ist bis heute eine Inspiration für zahlreiche Fans und Sportler. Sein Vermächtnis wird im Boxsport weiterleben, ebenso wie sein Platz in den Herzen seiner Bewunderer weltweit.

Ricky war eine prägende Figur des Boxsports. Zu seinen beeindruckendsten Errungenschaften zählt der Gewinn des britischen Leichtweltergewichts-Titels im Jahr 2000 und ein Jahr später der Titel der World Boxing Union, den er erfolgreicher als jeder andere 15 Mal verteidigte. Sein großer Durchbruch in den USA kam 2006 mit Siegen gegen Luis Collazo und Jose Luis Castillo, bei denen er internationale Anerkennung erlangte. In den vergangenen Jahren konzentrierte sich Ricky zunehmend auf eine Karriere als Trainer und bewältigte dabei auch private Herausforderungen und rechtliche Konflikte. Sein geplantes Comeback sollte ihn im Dezember in Dubai in einem Profikampf gegen Eisa Al Dah zurück in die große Boxwelt bringen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ricky Hatton, März 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Ricky Hatton, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Ricky Hatton, November 2021

Anzeige