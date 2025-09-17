"Denver Clan"-Star Patricia Crowley stirbt mit 91 Jahren

Traurige Nachrichten aus Hollywood: Mit 91 Jahren ist die Schauspielerin Patricia Crowley verstorben. Das teilt ihr Sohn Jon Hookstratten gegenüber The Hollywood Reporter mit. Demnach sei Patricia bereits vergangenen Sonntag friedlich im Kreise ihrer Familie in Los Angeles gestorben. Sie sei eines natürlichen Todes gestorben. Neben Jon hinterlässt die US-Amerikanerin auch ihre Tochter Ann aus ihrer ersten Ehe sowie ihren Ehemann Andy Friendly. Besonders traurig: Patricia hätte in drei Tagen ihren 92. Geburtstag gefeiert.

Bekannt wurde Patricia vor allem durch ihre Rolle in der Serie "Der Denver Clan". Sie spielte aber auch Rollen in anderen Serien wie beispielsweise "Bonanza", "Maverick" oder "Love Boat". Auch gab es kurze Gastauftritte in Beverly Hills, 90210, Charmed und Friends. Ihre Karriere hatte die TV-Darstellerin allerdings als Model begonnen, und das schon als Jugendliche. Mit zarten 17 Jahren bekam sie ihre erste Rolle in der Serie "The Chevrolet Tele-Theatre" – der Beginn ihrer langjährigen Schauspielkarriere. 1953 gab Patricia mit dem Film "Die pikanten Jahre einer Frau" ihr Kinodebüt. Die Rolle brachte ihr sogar einen Golden Globe als Nachwuchsdarstellerin ein.

2012 zog Patricia sich aus dem Rampenlicht zurück und ging in den Ruhestand. In Los Angeles lebte sie ihre Rente mit ihrem Mann. Mit Andy fand sie ihr privates Glück. Allerdings war es schon das zweite Mal, dass Patricia vor den Altar trat. Die beiden heirateten 1986. Zuvor war sie mit dem Star-Anwalt Gregory Hookstratten verheiratet. Mit ihm bekam sie ihre beiden Kinder. Genau wie seine Mutter ist auch Jon in der Entertainment-Branche tätig: Er arbeitet in einer Führungsposition bei Sony Pictures Entertainment. Tochter Ann trat in Patricias Fußstapfen und wurde ebenfalls Schauspielerin.

Getty Images Patricia Crowley im Mai 2007

Getty Images Patricia Crowley beim Los Angeles Free Clinic Dinner im Dezember 2000

IMAGO / Everett Collection Patricia Crowley in der Serie "Please Don't Eat The Daisies", 1960

