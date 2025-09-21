Emotionaler Umzug: So geht es Alina Merkau jetzt auf Ibiza

Alina Merkau (39) hat zusammen mit ihrer Familie ein großes Abenteuer gestartet und ist nach Ibiza gezogen. Mitte August hat die Moderatorin mit ihrem Mann Rael und den Kindern Rosa und Carlo die Koffer gepackt und Deutschland vorerst für ein Jahr verlassen. Auf Instagram lässt sie ihre Fans an ihrem neuen Leben teilhaben und teilt Eindrücke aus dem Alltag: Vom Arbeiten am Laptop über ausgelassene Tänze mit ihrem Sohn bis hin zu Sprüngen ins kühle Nass beschreibt sie die ersten vier Wochen als emotionale Achterbahnfahrt.

Zudem gibt Alina einen ehrlichen Einblick in ihre Gefühlslage. "Jesus, haben wir viel gefühlt in diesen Wochen", schreibt sie und listet dabei Emotionen wie Freude, Ängste, Zusammenhalt und Überforderung auf. Doch langsam scheint sich eine neue Normalität einzustellen. Alina verrät, sie erlebe gerade ein kleines Hoch: Während der Sohn den Morgen im Kinderzimmer verbringt, schläft die Tochter bei einer Freundin – Alltagssituationen, die auch auf Ibiza irgendwann Normalität werden. "Und gerade denke ich, ich komme in ganz kleinen Schritten an", freut sich die Sat.1-Bekanntheit. Dennoch rechnet die Moderatorin damit, dass es noch viele Höhen und Tiefen geben wird.

Dass die Familie ein Jahr auf Ibiza verbringen möchte, hat Alina erst vor wenigen Wochen, genau im Moment der Abreise, verkündet. Gemeinsam mit ihrem Mann und den beiden Kindern suchte sie eine Auszeit vom bisherigen Alltag. "Leute, wir haben es getan. Nach langer Vorbereitung verlassen wir heute für 1 Jahr Deutschland und verlagern den Lebensmittelpunkt nach Ibiza", schrieb sie zu einem Video, in dem sie erklärte, dass sie zum Zeitpunkt der Veröffentlichung schon längst mit gepackten Taschen im Flieger sitzen werde: "Das wird großartig! Es wird auch herausfordernd! Aber: YOLO."

Instagram / alinamerkau Alina Merkau, Moderatorin

Instagram / alinamerkau Alina Merkau mit ihrer Tochter auf Ibiza

Instagram / alinamerkau Alina Merkau mit ihrem Mann, August 2025

