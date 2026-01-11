Eiskalt: So bereitet sich Simone Ballack auf Dschungel vor

Simone Ballack, die Ex-Frau von Fußballstar Michael Ballack (49), sorgt mit einer besonderen Vorbereitung auf ihre Teilnahme am diesjährigen Dschungelcamp für Aufsehen. Die dreifache Mutter teilte auf Instagram ein Video, das sie bei einer eisigen Mutprobe im Starnberger See zeigt. Nur mit einem schwarzen Badeanzug und einem Stirnband ausgestattet, stieg sie ins zwei Grad kalte Wasser und stöhnte: "Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott." Nach dem Bad scherzte sie: "Ich weiß gar nicht, ob ich mich noch bewegen kann. Ich bin angefroren." Für ihre Fans postete sie das Video mit den Worten: "Baden im Starnberger See bei zwei Grad… Soll ja gesund sein", und kündigte kämpferisch an, sie bereite sich darauf vor, fit für das Dschungelcamp zu sein.

Mit der Aktion betont Simone, dass sie unter keinen Umständen unterschätzt werden will. In der Sendung, die am 23. Januar startet, kämpft sie mit namhaften Kollegen wie Gil Ofarim (43), Hardy Krüger Jr. (57) und Eva Benetatou (33) um die heiß begehrte Dschungelkrone. Simone ist dafür bekannt, Herausforderungen entschlossen anzugehen und gibt sich unerschütterlich. Ihre Fans feuern sie bereits im Voraus kräftig an: "Großer Respekt" und "Wer die zwei Grad im Starnberger See schafft, der schafft den Dschungel erst recht", hieß es in den Kommentaren. Einige scheinen sich schon jetzt sicher zu sein, dass Simone das Zeug zur Dschungel-Queen hat.

Kurz vor ihrem Abflug ins Dschungelcamp sorgte Simone mit einem weiteren Geständnis für eine Überraschung: Die Unternehmerin hat große Flugangst. "Die erste Herausforderung beginnt in Frankfurt am Flughafen", verriet sie im Gespräch mit Bild. Über Langstreckenflüge habe sie sich jahrelang gedrückt und sah die Reise nach Australien augenzwinkernd als echte Mutprobe: "Falls ich im Flieger nicht sterbe." Trotz der Angst zeigte sich Simone entschlossen, über sich selbst hinauszuwachsen und kündigte an, das Abenteuer trotzdem anzutreten.

RTL Simone Ballack, Dschungelcamp-Teilnehmerin

Instagram / simoneballack Simone Ballack, Medienpersönlichkeit

RTL Die Dschungelcamp-Kandidaten 2026