Haben Palina und Julienco Verschwiegenheitsvereinbarung?

Palina und Julian Claßen (32), besser bekannt als Julienco, genießen ihr gemeinsames Leben als Paar und sorgen damit immer wieder für Gesprächsstoff. Für ein Detail aus ihrem Privatleben scheinen sich ihre Follower allerdings besonders zu interessieren: Haben die beiden Social-Media-Stars eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben, damit pikante Beziehungsdetails nach einer Trennung nicht nach außen dringen? Diese Frage wurde Palina während einer Fragerunde auf Instagram gestellt. Die Influencerin wusste darauf eine klare Antwort.

Von öffentlichen Lästereien hält Palina offenbar nicht viel. "Wer nach einer Beziehung online über den Ex herzieht, zeigt eher sein Inneres", erklärte sie in ihrer Instagram-Story und fügte hinzu: "Das ist unreif. Man hat sich bewusst einmal füreinander entschieden und wenn es nicht klappt, dann ist es vorbei. Punkt. Darüber redet man nicht öffentlich." Eine Verschwiegenheitsvereinbarung gibt es zwischen ihr und Julian also nicht.

Auch wenn die beiden ihr Privatleben schützen, lassen Palina und Julian ihre Follower an bestimmten Momenten bewusst teilhaben. Immer wieder geben sie Einblicke in persönliche Höhen und Tiefen und setzen dabei auf Offenheit statt Abschottung – beispielsweise, wenn es um ihren gemeinsamen Kinderwunsch geht. Dabei wählen sie ihre Worte bewusst und zeigen, dass Transparenz für sie kein Selbstzweck ist, sondern Ausdruck von Nähe und dem Wunsch, Aufmerksamkeit für wichtige Themen zu schaffen.

Getty Images Julian Claßen mit seiner Partnerin Palina beim Bambi 2024

