Urlaubsfoto: Millie Bobby Brown zeigt neuen Bob-Haarschnitt

Millie Bobby Brown (21) gönnt sich nach dem Jahreswechsel eine tropische Auszeit – und zwar Hand in Hand mit Ehemann Jake Bongiovi (23) an einem paradiesischen Strand. Wo genau das Paar Sonne tankt, verrät Jake nicht, aber sein Instagram-Album spricht Bände: Selfie bei pastellfarbenem Himmel und sanftem Meeresrauschen – und eine glückliche Millie im Sand. Die Schauspielerin trägt ein hochgeknotetes weißes T-Shirt, unter dem ihr pinker Blumenbikini hervorblitzt, dazu eine verspielte Kette, kleine Creolen und Sonnenbrille. Im Fokus: ihr neuer, noch kürzerer schokoladenbrauner Bob, der knapp am Nacken endet. Millie kommentiert die Fotos knapp mit "Auf ewig besessen", während Fans schwärmen: "Ihr seid perfekt".

Die Mini-Auszeit kommt zum richtigen Zeitpunkt: Nach dem emotionalen Abschied von ihrer "Stranger Things"-Rolle Eleven setzt Millie vor dem nächsten Netflix-Projekt auf Entspannung pur. In der finalen Staffel, die Ende Dezember veröffentlicht wurde, verabschiedete sich die Figur in einem großen Opfermoment – ein Ende, das Millie im Gespräch mit Tudum als "so schön" und "kathartisch" bezeichnete. Gleichzeitig ließ sie die Tür für Interpretationen offen und sprach über die Bedeutung von Kalis Kräften und die Idee eines größeren Zwecks. Bevor sie wieder an das Set zurückkehrt, steht für die "Enola Holmes"-Darstellerin vor allem Quality Time im Mittelpunkt: Sonne, Strand und Durchatmen, bevor "Enola Holmes 3" später im Jahr anrollt.

Privat laufen die Dinge für die Unternehmerin mit dem fotografischen Gedächtnis und den Sohn von Sänger Jon Bon Jovi (63) ruhig und innig. Millie und Jake, die 2024 geheiratet haben, zeigen sich online gerne als eingeschworenes Team, aber ohne zu viel preiszugeben. Auf Social Media nennen Fans das Paar liebevoll "Mom und Dad" und feiern ihre harmonische Dynamik – Millie hält sich mit langen Captions zurück, Jake lässt ebenfalls lieber die Bilder für sich sprechen. Abseits des Rampenlichts genießen beide kleine Rituale: gemeinsame Strandspaziergänge, spontane Schnappschüsse und ein Sinn für koordinierte, unaufgeregte Urlaubslooks. Der neue Bob passt dabei perfekt zu Millies Vorliebe für schnelle Styles, die vom Strand direkt zum Dinner funktionieren – lässig, unkompliziert und mit einem Hauch Sommerlaune.

Instagram / jakebongiovi Millie Bobby Brown im Januar 2026

Instagram / jakebongiovi Jake Bongiovi im Januar 2026

Getty Images Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown, 2025