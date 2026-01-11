Ohne Drama: Sylvie Meis und Patrick sollen getrennt sein

Sylvie Meis (47) und Patrick Gruhn sollen getrennt sein – und zwar schon Mitte Oktober, wie Bild aus ihrem Umfeld erfahren haben will. Die Moderatorin und der Berliner Unternehmer hatten sich im April 2024 in Hamburg kennengelernt und waren seitdem ein Paar. Nun endet die Beziehung nach rund eineinhalb Jahren. Von Drama keine Spur: Beide gingen demnach respektvoll auseinander, ohne Streit, ohne Tränen, und wollen Freunde bleiben. Ein offizielles Statement geben weder Sylvie noch Patrick ab. Sie wurde zuletzt in Miami am Strand gesehen, entspannt, im Bikini, während er sich in Berlin rar macht.

Hintergrund zur Entscheidung liefern Vertraute: Unterschiedliche Vorstellungen über die weitere Lebensplanung sollen den Ausschlag gegeben haben. Dass der Altersunterschied von 14 Jahren eine Rolle spielte, wird aus dem Umfeld nicht bestätigt; es heißt, die Verbindung habe sich von Liebe und Leidenschaft zu Vertrauen und Freundschaft entwickelt. Patrick ist der zweitjüngste Sohn der verstorbenen Nachtklub-Legende Rolf Eden, wuchs in einer Familie auf, die in Berlin für das Nachtleben steht. Die beiden hatten ihre Beziehung nie groß kommentiert und hielten private Themen aus der Öffentlichkeit heraus. Auch jetzt bleibt es bei diskreten Andeutungen, aber ohne öffentliche Erklärungen.

Privat pflegt Sylvie seit Jahren einen konsequenten Schutz ihrer Intimsphäre und wählt sorgfältig aus, was sie teilt. Bei Auftritten nutzt die Moderatorin gern starke Bilder statt vieler Worte, zuletzt mit Urlaubsfotos aus Florida. Im Freundeskreis heißt es, Patrick habe ihr gutgetan und sei "ein toller Mensch", berichtet Bild. Bei gemeinsamen Terminen gaben beide ein harmonisches Bild ab, auch wenn Sylvie gelegentlich solo über den roten Teppich lief. Früher sprach sie davon, wie sehr sie sich nach Ruhe im privaten Raum sehne. Daran hat sich offenbar nichts geändert: Sie setzt auf Disziplin, sportlichen Fokus und enge Kreise – und hält den Ton im Privaten leise.

ActionPress / AEDT Sylvie Meis und Patrick Gruhn im November 2024

RTL ZWEI Sylvie Meis bei "Love Island VIP" 2025.

RTL II Sylvie Meis, "Love Island VIP"-Moderatorin