Pietro Lombardi musste bei Eiseskälte im Auto übernachten

Pietro Lombardi (33) hat eine Nacht erlebt, die er so schnell wohl nicht vergessen wird. Nach einem langen Termin sperrte sich der Sänger aus seinem Zuhause aus und musste mehrere Stunden in seinem Auto bei Eiseskälte ausharren, wie er in seiner Instagram-Story mitteilte. "War die ganze Zeit im Auto, es war ein Eiskeller", schrieb Pietro und erklärte weiter, dass niemand erreichbar gewesen sei, um ihm zu helfen. Ein Hotel kam auch nicht infrage, da der Check-in erst am Nachmittag möglich war. Am Ende fand er am Morgen schließlich ein warmes Bett, wenn auch nicht in seinem Zuhause.

Dieses Missgeschick ist der turbulente Jahresbeginn eines Künstlers, der momentan ohnehin einiges bewältigen muss. Erst im August 2025 hatte sich Pietro endgültig von seiner langjährigen Partnerin Laura Maria Rypa (30) getrennt, mit der er zwei Söhne hat. Geplante Hochzeit und Umzug platzten, und stattdessen musste sich der Sänger ein neues Leben aufbauen. Vorübergehend wohnt der DSDS-Star bei seinem Freund und Comedian Oliver Pocher (47). Gesundheitliche Probleme und zusätzliche Kilos machten dem Sänger zuletzt ebenfalls zu schaffen, doch er zeigt sich voller Tatendrang und arbeitet bereits daran, wieder fit zu werden.

Im persönlichen Bereich hat Pietro immer wieder offen über seine Herausforderungen gesprochen. Er teilt regelmäßig Höhen und Tiefen seines Lebens mit seinen Fans, was ihm viel Sympathie eingebracht hat. Die Trennung von Laura Maria war für beide ein schwerer Schritt. Doch Pietro versucht nach vorne zu schauen und mit Fitness sowie neuen Projekten zurück in die Spur zu finden. Mit seinem typischen Humor und Zuversicht kommentierte er nach der eiskalten Nacht selbstironisch: "Heute Pech, morgen vielleicht wieder Glück."

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Januar 2026

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa bei Fame Fighting, Oktober 2025

IMAGO / Gartner Pietro Lombardi, Sänger