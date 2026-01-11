Kelly Clarksons seltenes Kinder-Update nach Tod von Brandon

Kelly Clarkson (43) hat ein seltenes Update zu ihren Kindern gegeben – fünf Monate nach dem Tod ihres Ex-Mannes Brandon Blackstock (†48). In einer Fragerunde auf dem offiziellen YouTube-Kanal der "The Kelly Clarkson Show" erzählte die Sängerin, was ihr täglich Freude bringt. Ein Fan wollte wissen, welchen Moment sie sich nie nehmen lässt – Kelly antwortete ohne Zögern: Zeit mit ihren Kindern River und Remington, die sie liebevoll "Remy" nennt. Abends werde in ihrem Bett gekuschelt, zusammen mit ihren zwei Hunden. "Es sind meine zwei Hunde, meine zwei Kinder und ich. Es ist viel", sagte Kelly lachend. Der intime Einblick entstand in Los Angeles, wo die Talkmasterin aktuell ihre Sendung produziert.

Kelly erklärte, dass die Familie in den vergangenen Monaten viel durchgemacht habe und sie deshalb erlaube, dass die Kinder oft bei ihr schlafen. "Es war zuletzt viel für unsere Familie, und deshalb habe ich meinen Kindern erlaubt, ziemlich oft bei mir zu schlafen", sagte sie im Q&A-Clip auf YouTube. Besonders kostbar seien ihr die Gespräche, die in dieser ruhigen Zeit entstehen. "Es war wirklich besonders, weil die Gespräche, die man in dieser Zeit hat, ziemlich süß sind", so Kelly weiter. Brandon war am 7. August 2025 im Alter von 48 Jahren an den Folgen eines Melanoms gestorben, wie die Familie damals dem Magazin People bestätigte. Die beiden hatten während ihrer Ehe River und Remy bekommen. Aus einer früheren Beziehung hatte Brandon außerdem die Kinder Savannah und Seth.

Abseits der Bühne schützt die Sängerin ihre Familie so gut wie möglich und zeigt ihre Kinder nur selten öffentlich. Freunde beschreiben sie laut People als geerdet und fürsorglich, mit einem klaren Fokus auf Stabilität zu Hause. Kelly hatte in Interviews wiederholt betont, wie wichtig ihr kleine Rituale sind – gemeinsames Frühstück, Gute-Nacht-Geschichten, feste Gesprächstermine vor dem Einschlafen. Die Musikerin liebt es, mit den Kids zu kochen, und greift gern zu einfachen Rezepten, die alle zusammen vorbereiten können. Nähe, Routine und diese leisen Momente im Alltag geben der Familie derzeit Halt – und Kelly die Kraft, ihren Kindern Trost zu spenden, ohne große Worte.

Anzeige Anzeige

Instagram / kellyclarkson Kelly Clarkson mit Familie 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Zoonar II Kelly Clarkson und Brandon Blackstock

Anzeige Anzeige

IMAGO / MediaPunch Kelly Clarkson, Sängerin