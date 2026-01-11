Wuthering-Heights-Remake: Kritik an Margot Robbies Kostümen

Margot Robbie (35) steht mit ihren neuen Filmlooks für das "Wuthering Heights"-Remake heftig im Rampenlicht: In ersten Szenenbildern ist die Schauspielerin als Catherine in einem knallroten, hochglänzenden Kleid zu sehen, das viele Fans spontan für Latex halten. Der Film von Regisseurin Emerald Fennell, der am 13. Februar in die Kinos kommen soll, wurde teilweise schon auf Festivals gezeigt und sorgt seitdem vor allem online für Aufregung. Auf X, Instagram und Co. überziehen Fans die auf Hochglanz getrimmten Outfits mit Spott und nennen die Kleider "hässlich" und "völlig unpassend" für eine Romanverfilmung, die im 19. Jahrhundert spielen soll. Besonders das rote Glanzkleid, das an einen Met-Gala-Auftritt erinnert, ist zum Symbol der Debatte geworden.

Unter den kritischen Kommentaren wiederholt sich dabei immer wieder derselbe Vorwurf: Die neuen Kostüme hätten nichts mehr mit klassischem Gothic-Romance-Kino zu tun und würden eher wie "Instagram-Aesthetics im Dress-up-Modus" wirken, wie ein Nutzer auf X schrieb. Ein anderer schimpfte, die Outfits sähen aus wie ein "Plastik-Bastelprojekt mit Schleife" und hätten jede historische Bodenhaftung verloren. Selbst Fans, die Margot ausdrücklich loben, können mit den Modeexperimenten wenig anfangen: "Margot kann einen Müllsack tragen und sieht aus wie eine Göttin, aber warum haben sie sie wirklich in einen Müllsack gesteckt?", heißt es in einem Beitrag. Kostümdesignerin Jacqueline Durran, zweifache Oscarpreisträgerin, stellt sich in Vogue hinter ihre Arbeit und betont, das umstrittene Kleid bestehe nicht aus Latex, sondern aus einem "ultraglänzenden, synthetischen, plastifizierten zeitgenössischen Stoff". Rot sei eine Schlüsselfarbe für Cathy, glänzende Oberflächen ein zentrales Motiv im Film, der auch musikalisch mit einem von Charli XCX (33) zusammengestellten Soundtrack bewusst modern auftritt.

Jacqueline erklärt zudem offen, dass im Film bewusst mit den Epochen gespielt wird und die "Daten alle durcheinander" seien, weil das Team für jede Figur einfach die Kleidung ausgesucht habe, die am besten zur jeweiligen Persönlichkeit passe. Während über die schillernden Stoffe gestritten wird, steht Margot selbst erneut im Fokus der Popkultur-Debatte – nur ein Jahr nach ihrem globalen "Barbie"-Hype, bei dem ihr persönlicher Stil auf roten Teppichen und in Fotostrecken unzählige Trends auslöste. Die Australierin ist dafür bekannt, Modemomente mitzugehen und Designer-Looks mit sichtbarer Spielfreude zu tragen, sei es glamourös, minimalistisch oder bewusst überzeichnet.

