Missbräuchliche Ehe? Hailey Bieber wehrt sich gegen Vorwürfe

Hailey Bieber (29) hat am Samstag die Gerüchte gestoppt, sie habe ein brisantes Fan-Video über ihre Ehe mit Justin Bieber (31) geteilt. In dem Clip wurde ihr eine "tolerante co-abhängige" Rolle unterstellt und von "Missbrauch" in der Beziehung gesprochen. Auf Instagram stellte die Unternehmerin klar: "Ich weiß, ihr, die im Internet lebt, seid wirklich gelangweilt, aber ich habe kein Video gepostet, das über meine Beziehung spricht", schrieb sie in ihrer Story. "Habt einen schönen Samstag!", so die Unternehmerin weiter. Der Wirbel entbrannte, nachdem Nutzer behauptet hatten, Hailey habe den TikTok-Beitrag auf ihrem Account verbreitet. Die Aufregung kochte besonders auf, weil der Clip Justin auch als "Süchtigen" bezeichnete.

In den Kommentaren behaupteten einige, sie hätten das Video nur gesehen, weil Hailey es angeblich geteilt habe. Andere sprangen ihr zur Seite und vermuteten, ein Versehen könne dahinterstecken. Währenddessen wies ein Sprecher von Justin gegenüber TMZ die wieder aufkeimenden Vorwürfe um angeblichen Drogenmissbrauch scharf zurück. Er nannte sie "ermüdend und erbärmlich" und betonte, Menschen versuchten, "negative, sensationslüsterne, schädliche Narrative am Leben zu erhalten". Gleichzeitig hieß es, Justin und Hailey seien nach der Geburt ihres Sohnes Jack Blues in einer guten Phase. Ein Insider erklärte zudem, der Musiker habe zuletzt unzählige Stunden im Studio verbracht und sich parallel um den Nachwuchs gekümmert, was sein teils besorgniserregendes Auftreten erklärt habe.

Hailey und Justin sind seit 2018 verheiratet. Das Model und der Sänger zeigen sich nach außen hin geschlossen, auch wenn Trennungsgerüchte sie seit Jahren begleiten. Privat teilen sie hin und wieder Einblicke in den Familienalltag mit ihrem Sohn, halten vieles aber bewusst zurück. Hailey konzentriert sich neben dem Modeln auf ihr Beauty-Label, spricht in Interviews gern über Routinen, Ruhezeiten und wie wichtig ihr ein geerdeter Alltag ist. Justin sucht Ausgleich im Studio, auf dem Basketballplatz oder beim Gitarrespielen, bevor er neue Musik ankündigt. Beide nutzen Social Media selektiv – mal für Produkt-Updates, mal für kurze Grüße. Und manchmal, wie jetzt, um klare Grenzen zu ziehen.

Getty Images Hailey Bieber, Model

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber, November 2025

Instagram / lilbieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Sohn Jack Blues