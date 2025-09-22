Bernd das Brot begeistert John Oliver in Satire-Talkshow

Bernd das Brot, die Kultfigur des deutschen Kindersenders KiKA, hat es in die USA geschafft – und das in großem Stil! In der aktuellen Ausgabe von "Last Week Tonight with John Oliver" widmete der Moderator dem depressiven Kastenweißbrot einen fast zehnminütigen Beitrag. Mit seiner typisch trockenen Art erklärte Bernd, gespielt von Puppenspieler Norman Cöster: "Comedy? Ich hasse Comedy!" Der Show-Host signalisierte daraufhin mit scherzhafter Zustimmung: "Dann ist unsere Sendung vielleicht genau das Richtige für dich!" Die Begegnung sorgte für zahlreiche Lacher und wurde ein unerwarteter Höhepunkt der Show.

John nutzte den Beitrag, um seinem amerikanischen Publikum die einzigartige Welt um Bernd das Brot vorzustellen: von seinen Wegbegleitern Chili dem Schaf und Briegel dem Busch bis hin zu Bernds ikonischen Sprüchen wie "Mist!" oder "Mein Leben ist die Hölle." Ein Clip thematisierte sogar Bernds unglückliche Liebe zu einem französischen Baguette, das seine Gefühle nicht erwiderte. Mit einem Augenzwinkern betonte der Moderator: "Bernd ist wohl das 'Deutscheste', was ich je gesehen habe!" In der humorvollen Analyse ließ der Brite auch die Entstehungsgeschichte durch Schöpfer Tommy Krappweis und ein paar skurrile Episoden, wie die Entführung einer Bernd-das-Brot-Statue in Erfurt, nicht aus.

Für Bernds Schöpfer Norman Cöster, Tommy Krappweis und Jörg Teichgraeber ist dieser Auftritt eine große internationale Würdigung. Im Abspann der Sendung wurden sie von John Oliver namentlich erwähnt und mit einem besonderen Dank bedacht. Bernd das Brot, der seit Jahren auch bei erwachsenen Nachtschwärmern Kultstatus genießt, zeigte in der Begegnung mit der TV-Bekanntheit einmal mehr, warum er trotz – oder gerade wegen – seiner pessimistischen Art weltweit begeistert. Für die Medienpersönlichkeit war dies übrigens nicht der erste Ausflug in die Welt des europäischen Kinderfernsehens: 2021 widmete er sich der dänischen Stop-Motion-Figur John Dillermand – einem Zeichentrickcharakter mit einem sehr langen Penis.

IMAGO / Karina Hessland Bernd das Brot, Statue

Imago Chili das Schaf, Bernd das Brot und Briegel der Busch

Getty Images John Oliver im September 2021