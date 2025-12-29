Enrique Iglesias und Anna teilen süßes Foto ihrer vier Kids

Strahlende Familienmomente kurz nach Weihnachten: Anna Kournikova (44) hat am Samstag, dem 27. Dezember, auf Instagram ein seltenes Foto ihrer vier Kinder geteilt – und damit ihren Fans einen herzerwärmenden Blick ins Familienglück gewährt. Zu sehen sind die Zwillinge Nicholas und Lucy, beide 7, sowie Nesthäkchen Mary, 4, wie sie liebevoll hinter ihrem Baby-Geschwisterchen stehen. Das Neugeborene, das erst Mitte Dezember zur Welt kam, schlummert friedlich in einer Wippe, während jedes der drei älteren Kinder zärtlich eine Hand auf den Säugling legt. "Meine Sonnenscheine", schrieb die frühere Tennisspielerin zu dem Bild und ließ damit keinen Zweifel an ihrem Glück. Wo das Foto aufgenommen wurde, verriet Anna nicht. Auch den Namen und das Geschlecht des Babys behielten Anna und ihr Partner Enrique Iglesias (50) weiterhin für sich.

Die Geburt hatte Anna erst am 22. Dezember mit einem schlichten Instagram-Post bekanntgegeben, versehen mit dem Datum "17.12.2025" und den Worten "Mein Sonnenschein". Die Schwangerschaft hielt sie bis dahin komplett privat. Anna und Enrique lernten sich 2001 am Set von Enriques Musikvideo "Escape" kennen und geben hin und wieder kleine Einblicke ins Familienleben: Enrique erzählte dem Magazin People bereits 2023, wie sehr sich ihr Alltag um die Kinder dreht. "Wenn ich sie von der Schule abhole und sie einen schlechten Tag haben oder einer von ihnen weint oder sie sich streiten, fragen wir: 'Leute, was ist euer Lieblingslied?'", erklärte er damals. Sein Nachwuchs würde dann immer seinen Song "I Like It" anstimmen. Auch rund um die Feiertage schwärmte der Sänger von gemeinsamen Kuscheltagen und der Aufregung der Kleinen, die am liebsten zu jeder Gelegenheit Geschenke auspacken würden.

Privat gilt für Anna und Enrique: Je weniger Öffentlichkeit, desto mehr Ruhe für die Familie. Schon vor Jahren sagte Enrique in der australischen Sendung Today Tonight, dass es gar nicht so schwer sei, das Zuhause aus dem Rampenlicht herauszuhalten. "Man muss Humor haben. Es gab Gerüchte, ich sei etwa 28 Mal verheiratet gewesen und hätte Kinder auf der ganzen Welt. Ich glaube, ich habe Zwillinge in Australien, in Perth. Man kann darüber wirklich nur lachen", so der Sänger. Anna betonte 2020 im Gespräch mit Women’s Health, dass eine Heirat für ihr Glück keine Rolle spiele. Wichtiger seien Vertrauen, Offenheit und Verlässlichkeit. Der Wunsch nach einer großen, lebhaften Familie war bei der früheren Sportlerin allerdings schon damals spürbar. Vor wenigen Tagen zeigten die beiden erstmals das neue Baby – eingekuschelt und eng an ein Stofftier geschmiegt. Nun folgt das erste Gruppenbild der Geschwister, das vor allem eines transportiert: Zusammenhalt, Händchenhalten und viel leise Zärtlichkeit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Enrique Iglesias und Anna Kournikova, April 2009

Anzeige Anzeige

Instagram / annakournikova Anna Kournikova zeigt ihre vier Kinder, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / annakournikova Anna Kournikova und Enrique Iglesias mit ihren Kindern

Anzeige